Viyana'da 50 Bin Kişi Aşırı Sağcı FPÖ'ye Karşı Gösteri Düzenledi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 50 bin kişi, aşırı sağcı FPÖ'ye ve hükümet koalisyonuna karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:46
Viyana'da 50 Bin Kişi Aşırı Sağcı FPÖ'ye Karşı Gösteri Düzenledi

Viyana'da Büyük Protesto

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, yaklaşık 50 bin gösterici aşırı sağcı Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etmek üzere bir araya geldi. Gösteri, partisinin ilk defa hükümet kurma yetkisi almasıyla birlikte, halkın tepkisini ortaya koymak amacıyla düzenlendi.

Göstericilerin Talepleri

Başbakanlık binası önünde toplanan kalabalık, "Aşırı sağcı Avusturya istemiyoruz", "Demokrasiyi koru" ve "Nazilere hayır" gibi pankartlar açarak, hükümetin aşırı sağcı bir partiyi desteklemesine karşı çıktı. Avusturya Sivil Toplum Ağı tarafından organize edilen bu etkinlik, birçok sivil toplum kuruluşunun da desteğini aldı.

Koalisyon Görüşmelerine Tepki

Göstericiler, FPÖ genel başkanı Herbert Kickl'in ülkenin bir sonraki başbakanı olma ihtimaline karşı da seslerini yükseltti. Merkez sağ Halk Partisinin (ÖVP) FPÖ ile koalisyon görüşmelerine başlamasına tepki gösteren kitle, başbakanlık binasını çevreleyen bir insan zinciri oluşturarak birliklerini sergiledi. Gösteride konuşma yapılmazken, aşırı sağ ve ırkçılığa karşı sloganlar atıldı.

Daha Fazla Gösteri ve Koalisyon Görüşmeleri

Ayrıca, Graz ve Innsbruck gibi diğer şehirlerde de benzer protestoların düzenlendiği bildirildi. Protestoların gölgesinde, FPÖ ve ÖVP arasında koalisyon görüşmeleri devam ediyor. FPÖ Genel Başkanı Kickl, ÖVP Genel Başkanı Christian Stocker ile bir araya gelerek, ülkenin bütçe açığına dair çözüm önerilerini tartışmak üzere müzakerelere başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yaklaşık 50 bin gösterici, ilk defa hükümet kurma...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yaklaşık 50 bin gösterici, ilk defa hükümet kurma yetkisi verilen aşırı sağcı Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti. Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, "Aşırı sağcı Avusturya istemiyoruz", "Demokrasiyi koru" ve "Nazilere hayır" yazılı pankartlar açtı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yaklaşık 50 bin gösterici, ilk defa hükümet kurma...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yaklaşık 50 bin gösterici, ilk defa hükümet kurma yetkisi verilen aşırı sağcı Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti. Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, "Aşırı sağcı Avusturya istemiyoruz", "Demokrasiyi koru" ve "Nazilere hayır" yazılı pankartlar açtı.

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