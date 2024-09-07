Viyana'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Viyana'da Gaza'ya Yönelik Saldırılara Protesto

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye karşı yaklaşık 11 aydır süregelen saldırıları büyük bir kalabalık tarafından protesto edildi.

Kültürel Meydan'da Temsil ve Talepler

Göstericiler, şehrin yabancı nüfusun yoğun olduğu 10'uncu bölgesindeki Kültürler Meydanı'nda toplandılar. Filistin bayrakları ve "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, Filistin halkının maruz kaldığı durumlara dikkat çektiler.

Dr. Shadi Abu Daher'den Dikkat Çeken Açıklamalar

Filistinli Doktorlar ve Eczacılar Derneği'nden Dr. Shadi Abu Daher yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani krize vurgu yaparak, "Gazze'deki saldırılar nedeniyle sağlık hizmetleri neredeyse sona erdi. İsrail yönetimi, çok sayıda doktoru keyfi sebeplerle tutukladı" dedi. Ayrıca, bombardımanların ardından, yıkılan binaların altında mahsur kalan Filistinlilerin sayısının 180 bine ulaştığını ifade etti.

Aktivistlerin Güvenliği Tehlikede

Dr. Daher, İsrail'in ateşkes gibi bir niyetinin olmadığını savunarak, "Son haftalarda Batı Şeria'da 700'den fazla Filistinlinin katledilmesi bunun en açık göstergesidir" diye belirtti. Ayrıca, Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin de başından vurularak ağır yaralandığını hatırlatarak, "Filistin halkının özgürlüğü için mücadele eden her kim olursa hedef alınıyor" dedi.

Halkla Dayanışma ve Tepkiler

Sosyolog Irina Vana, Gazze'deki durumun bir yıl boyunca sürdüğünü ve bu durumun yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadığını, işgal altındaki Batı Şeria'da da sivillerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ayrıca, Avusturya'daki Filistin dayanışmalarına yönelik artan baskılara dikkat çekerek, "Filistin'deki işgale karşı ses çıkarılmadığı sürece siyasi bir oluşum yaratmanın gerekiyor. Bu nedenle Liste Gaza kuruldu" dedi.

Yürüyüş ve Sonuç

Protestonun ardından katılımcılar, Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Antonsplatz Meydanına yürüyerek, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı seslerini yükselttiler.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 11 aydır süren aralıksız saldırıları protesto edildi. Viyana'da yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.