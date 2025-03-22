Viyana'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamasına karşı geniş katılımlı bir protesto düzenlendi.

Göstericiler, Viyana'nın işlek noktalarından biri olan Mariahilfer Caddesi'nde toplanarak Filistin bayrakları eşliğinde "Çocukların öldürülmesine hayır", "Şimdi Ateşkes", "Boykot İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoya katılan Filistin destekçileri, "Soykırıma hayır", "Katil Netanyahu", "Özgür Gazze" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Gösteriye katılan Wilhelm Langthaler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in 15 aydan uzun süredir süregelen saldırılarının ve soykırıma yeniden başlamasının insanlık için büyük bir felaket olduğunu ifade etti. Langthaler, "Bu durum, Filistinlileri yok etmek isteyen canavarların varlığının bir göstergesi. Dünyadaki insanlar bunu rahatlıkla görebiliyor. Maalesef Batı buna tam destek veriyor," dedi.

Langthaler, Avusturya'daki vatandaşların soykırıma karşı olduğunu ve bir an önce ateşkes sağlanmasını istediğini vurguladı. Aynı zamanda, hükümet ve basın ile halk arasında ciddi bir anlayış farkı bulunduğuna dikkat çekti.

"Hükümetimizden ve basınımızdan bir beklentimiz yok. Biz tek başımıza, Filistin'in sesini değil, insanlığın, adaletin ve demokrasinin sesini duyurmak için mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı. Ayrıca, Avusturya'da her geçen gün daha fazla Musevi’nin Filistin davasına destek verdiğinin altını çizen Langthaler, vicdan sahibi Yahudilerin bu korkunç soykırıma karşı çıktığını belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasına tepki gösterildi. Viyana'nın önemli noktalarından Mariahilfer Caddesi'nde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Çocukların öldürülmesine hayır", "Şimdi Ateşkes", "Boykot İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasına tepki gösterildi. Viyana'nın önemli noktalarından Mariahilfer Caddesi'nde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Çocukların öldürülmesine hayır", "Şimdi Ateşkes", "Boykot İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.