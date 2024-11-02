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Viyana'da İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Avusturya'nın Viyana şehrinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:32
Viyana'da İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Viyana'da Protesto Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da binlerce sivilin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıların durdurulması için büyük bir protesto düzenlendi.

Göstericilerin Talepleri

Columbusplatz Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Filistin bayrakları ve üzerinde "Katil Netanyahu", "Filistin ve Lübnan'da katliamlar dursun", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdılar.

Wilhelm Langthaler'in Açıklamaları

Gösteride söz alan Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'yi aralıksız bombaladığını belirtti. Resmi verilere göre 44 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, ancak hayatta kalanlarla yapılan tahminlerin bu sayının yaklaşık 200 bine ulaştığını gösterdiğini aktardı.

Langthaler, dünyada yaşanan bu duruma karşı tepkisiz kalındığını ifade ederek, "Bir tür soykırım ittifakı oluşmuş durumda. Filistin halkı ve destekçileri, sadece Netanyahu ve hükümetine değil, bu ittifaka karşı da mücadele veriyor." dedi.

İfade Özgürlüğü ve Yasal Baskılar

İsrail'in yıkıcı eylemlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen barışçıl gösterilerde, iktidarın Filistin ile ilgili düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı bir tutum sergilediğini belirten Langthaler, Avusturyalı avukat Dr. Astrid Wagner'ın da gösterilere katılan Filistin destekçilerinin hukuksuz bir şekilde dava açıldığını dile getirdi.

Wagner, "Önemli olan temel haklarımız, düşünce özgürlüğü ve demokrasi gibi unsurlardır. Bu hakları korumak için gösterilere katılmak şart," diyerek, Filistin destekçilerine yönelik baskılara karşı durduklarını vurguladı.

Yürüyüş Gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından göstericiler, Viyana'nın 10. bölgesinde trafikten arındırılmış olan Favoriten Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirdiler.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da binlerce sivilin hayatını...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarının sonlandırılması için protesto düzenlendi. Başkentin 10. bölgesindeki Columbusplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Katil Netanyahu", "Filistin ve Lübnan'da katliamlar dursun", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da binlerce sivilin hayatını...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarının sonlandırılması için protesto düzenlendi. Başkentin 10. bölgesindeki Columbusplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Katil Netanyahu", "Filistin ve Lübnan'da katliamlar dursun", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

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