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Viyana'da Mikrotonal Gitar Dinletisi: Endülüs'ten Anadolu'ya

Viyana'da düzenlenen konserde gitarist Alper Yakın, mikrotonal gitarla Türk ve Batı müziğinin harmanlandığı bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 01:30
Viyana'da Mikrotonal Gitar Dinletisi: Endülüs'ten Anadolu'ya

Viyana'da 'Endülüs'ten Anadolu'ya Mikrotonal Gitar Dinletisi Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), gitarist Alper Yakın'ın performansıyla dikkat çeken bir konsere ev sahipliği yapıldı. 'Endülüs'ten Anadolu'ya Mikrotonal Gitar Dinletisi' adlı etkinlikte, ayarlanabilir mikrotonal gitar kullanılarak, klasik Türk ve Batı müziği, tasavvuf ve Flamenko türlerinden eserler sahnelendi.

Sanatseverlerin Yoğun İlgisi

Etkinlik, Viyana YEE'nin konser salonunda gerçekleştirildi ve sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konser öncesinde söz alan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, katılımcıların Alper Yakın'ın mikrotonal gitarla icra edeceği Türk müziği ezgilerini ve Akdeniz coğrafyasındaki müzik etkileşimlerini dinleme şansına sahip olacağını belirtti.

Geniş Bir Repertuvar

Yorulmaz, Yakın'ın özenle hazırladığı repertuvarda, Klasik Türk Müziği'nden Klasik Batı Müziği'ne, Türk Tasavvuf Müziği'nden Flamenko'ya kadar uzanan farklı eserlerin yer aldığını ifade etti. Ayrıca, uluslararası mikrotonal gitar yarışmalarında ödüller kazanmış eserlerinin de dinleyicilere sunulacağını vurguladı.

Ayarlanabilir Mikrotonal Gitarın Önemi

Yorulmaz, ayarlanabilir mikrotonal gitarın, Prof. Dr. Tolgahan Coğulu tarafından 2008'de geliştirildiğini ve 2014'te ABD'deki Margareth Guthman Müzik Enstrümanları Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandığını hatırlattı. Bu gitar, gün geçtikçe artan yaygınlığıyla dikkat çekiyor.

Alper Yakın'ın Eğitimi ve Çalışmaları

Ayrıca, Alper Yakın'ın Türkiye, İspanya ve İtalya'daki gitar eğitimlerinden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde (MİAM) kompozisyon alanında yüksek lisans yaptığına işaret edildi. Yakın, 2013 yılında Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nin (MDW) davetiyle Avusturya'ya gelerek burada gitar eğitmenliği ve resitaller düzenlemeye devam etmektedir.

İcra Edilen Eserler

Gitarist Yakın, mikrotonal gitar dinletisi sırasında, Aşık Veysel'in 'Kara Toprak'ı, Tamburi Mustafa Çavuş’un 'Küçüksu'da Gördüm Seni' eserini, Fransız besteci Eric Satie'nin 'Gnossienne' adlı çalışmasını ve tasavvuf musikisinden 'Sultaniyegah Sirto' gibi eserleri başarıyla yorumladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gitarist Alper Yakın, ayarlanabilir...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gitarist Alper Yakın, ayarlanabilir mikrotonal gitarla klasik Türk ve Batı müziği, tasavvuf ve Flamenko türlerinden eserlerin yer aldığı konser verdi. Viyana YEE'nin konser salonunda düzenlenen "Endülüs'ten Anadolu'ya Mikrotonal Gitar Dinletisi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gitarist Alper Yakın, ayarlanabilir...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gitarist Alper Yakın, ayarlanabilir mikrotonal gitarla klasik Türk ve Batı müziği, tasavvuf ve Flamenko türlerinden eserlerin yer aldığı konser verdi. Viyana YEE'nin konser salonunda düzenlenen "Endülüs'ten Anadolu'ya Mikrotonal Gitar Dinletisi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

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