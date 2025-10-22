Viyana'da Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi: 'Zengin Mirasın İzinde' Açıldı

Viyana'da 'Şanlıurfa: Zengin Mirasın İzinde' fotoğraf sergisi kapılarını açtı

Avusturyalı fotoğrafçı Josef Polleross’un objektifinden çıkan ve Şanlıurfa’nın tarihini, kültürünü ve sosyal dokusunu yansıtan fotoğraflardan oluşan 'Şanlıurfa: Zengin Mirasın İzinde' sergisi, Avusturya'nın başkenti Viyana’da sanatseverlerle buluştu.

Açılış ve katılımcılar

Sergi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlendi. Açılışa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Viyana YEE Koordinatörü Halil İbrahim Doğan, Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Gösterilen eserler ve mesaj

Sergide, Polleross'un bir ay boyunca Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmaları yer aldı. Fotoğraflar, şehrin tarihi mekanlarından günlük yaşama, kültürel ritüellerden mimariye kadar geniş bir yelpazeyi belgeliyor.

Gülpınar, açılış konuşmasında Viyana'da Şanlıurfa'nın ruhunu buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek sergiyi "kültürleri buluşturan ve dostlukları pekiştiren bir yolculuk" olarak tanımladı. Gülpınar ayrıca, Şanlıurfa'nın insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek Göbeklitepe ve Karahantepe gibi 12 bin yıllık tapınak alanlarının medeniyetlerin ilk adımlarına tanıklık ettiğini vurguladı.

Başkan Gülpınar sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu sergi aracılığıyla yalnızca fotoğraflara bakmıyoruz. Taşların fısıldadığı tarihi, binlerce yıl önceki insan umutlarını ve günümüzün sıcak misafirperverliğini birlikte hissediyor, geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyoruz."

Gülpınar, ayrıca Şanlıurfa ile Viyana arasındaki bu buluşmanın, Türkiye ile Avusturya arasındaki köklü dostluğun bir simgesi olduğunu belirterek kültürün siyaset ve zamanın ötesinde ortak değerlerde buluşturan evrensel bir dil olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Gürsel Dönmez de konuşmasında, sanatın evrensel diliyle Türkiye'nin zengin kültürel mirasını Avusturya kamuoyuna tanıtmanın gurur verici olduğunu belirtti. Dönmez, kültürel etkileşimin ve dostluğun sanat aracılığıyla güçleneceğine inandığını söyleyerek, katkıları için Josef Polleross'a teşekkür etti.

Sergi, hem Şanlıurfa'nın kadim mirasını Avrupa'da görünür kılmayı hem de iki ülke arasındaki kültürel köprüleri güçlendirmeyi amaçlayan bir proje olarak öne çıkıyor.

