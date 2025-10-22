Viyana'da Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Anıldı

Viyana'da 22 Ekim 1975'te şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 18:21
Viyana'da Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Anıldı

Viyana'da Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Anıldı

Anma Töreni ve Katılımcılar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975 tarihinde Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ile Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Konuştukları ve Vurgular

Büyükelçi Gürsel Dönmez, konuşmasında Tunalıgil'in makam odasındayken katledildiğini hatırlatarak, Tunalıgil'in Ermeni teröristlerin saldırılarında şehit olan ilk büyükelçi olduğunu belirtti. Olayın üzerinden 50 yıl geçtiğini ve faillerin izlerinin henüz bulunmadığını, hak ettikleri cezayı almadıklarını vurguladı.

Dönmez, Ermeni teröristlerin bu olaydan sonra Viyana'da 2 diplomatı daha şehit ettiğini anımsattı.

1970 ve 1980'li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında şimdiye kadar 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Dönmez, bunlardan 37'sinin Türk diplomatı, kamu görevlisi veya aile fertleri olduğunu söyledi ve hiçbir devletin bu kadar fazla sayıda diplomatını terör saldırılarında kaybetmediğine dikkat çekti.

Dönmez, Viyana'daki Türk diplomatları ve Türk toplumunun temsilcileri olarak bu alçak terör saldırılarını bir kez daha en güçlü şekilde kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade etti.

Türkiye için şehadet mertebesine ulaşan tüm kahramanları şükranla andığını belirten Dönmez, bir Türk diplomatı olarak yurt dışında görev yapmanın en zor olduğu zamanlarda şehitlerin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın yeni kuşakların yolunu aydınlatacağını söyledi.

Anma ve Plaket Töreni

Törende şehitler için dua okundu. Ardından Ermeni teröristlerce şehit edilen 3 Türk diplomat anısına Büyükelçiliğin dış cephesine yapılan plakete çelenk konuldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, (sol 4) Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler (sol 3), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın (sol 2) yanı sıra Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
Yozgat Yerköy'de Otomobil Devrildi — 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Çanakkale'de Ücretsiz Motosiklet Eğitimi Başlıyor: 'Eğitimli Motorcu Güvenli Sürüş' Projesi
4
YTB 5. Uluslararası Öğrenci Ödülleri: 22 ülkeden 36 öğrenci ödül kazandı
5
Orta Koridor'un Stratejik Rolü: Boyraz, Tiflis İpekyolu Forumu'nda Konuştu
6
Özgür Özel Marmara Cezaevi'nde: 'Gün gelir, dava açacağız' — İBB iddianamesine sert eleştiri
7
Eskişehir'de Kızı ve Torununu Öldürmekle Suçlanan Sanığın Yargılanması Sürüyor

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi