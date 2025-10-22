Viyana'da Şehit Büyükelçi Daniş Tunalıgil Anıldı

Anma Töreni ve Katılımcılar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975 tarihinde Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ile Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Konuştukları ve Vurgular

Büyükelçi Gürsel Dönmez, konuşmasında Tunalıgil'in makam odasındayken katledildiğini hatırlatarak, Tunalıgil'in Ermeni teröristlerin saldırılarında şehit olan ilk büyükelçi olduğunu belirtti. Olayın üzerinden 50 yıl geçtiğini ve faillerin izlerinin henüz bulunmadığını, hak ettikleri cezayı almadıklarını vurguladı.

Dönmez, Ermeni teröristlerin bu olaydan sonra Viyana'da 2 diplomatı daha şehit ettiğini anımsattı.

1970 ve 1980'li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında şimdiye kadar 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Dönmez, bunlardan 37'sinin Türk diplomatı, kamu görevlisi veya aile fertleri olduğunu söyledi ve hiçbir devletin bu kadar fazla sayıda diplomatını terör saldırılarında kaybetmediğine dikkat çekti.

Dönmez, Viyana'daki Türk diplomatları ve Türk toplumunun temsilcileri olarak bu alçak terör saldırılarını bir kez daha en güçlü şekilde kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade etti.

Türkiye için şehadet mertebesine ulaşan tüm kahramanları şükranla andığını belirten Dönmez, bir Türk diplomatı olarak yurt dışında görev yapmanın en zor olduğu zamanlarda şehitlerin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın yeni kuşakların yolunu aydınlatacağını söyledi.

Anma ve Plaket Töreni

Törende şehitler için dua okundu. Ardından Ermeni teröristlerce şehit edilen 3 Türk diplomat anısına Büyükelçiliğin dış cephesine yapılan plakete çelenk konuldu.

