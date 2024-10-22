Viyana'da Şehit Büyükelçi Tunalıgil İçin Anma Töreni

Viyana'da Şehit Büyükelçi Tunalıgil Anıldı

22 Ekim 1975'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği öncülüğünde anma programı düzenlendi.

Törenin Detayları

Etkinlik, elçiliğin dış cephesine yapılan anı plaquesine çelenk bırakılması ve saygı duruşuyla başladı. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun törende, merhum Tunalıgil’in, büyükelçilik yaptığı sırada Ermeni teröristler çevresinde şehit edilen ilk büyükelçi olduğunu belirtti.

Terör Olayları ve Kayıplar

1970'li ve 80'li yıllarda Ermeni terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu, 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ceyhun, Viyana'da şehit düşen diplomatları da anarak, "Viyana’daki Türk diplomatları ve Türk toplumunun temsilcileri olarak bu alçak terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Adalet ve Acı

Ceyhun, Türk milletinin, her anma töreninde belirttiği gibi, teröre boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, "49 yıl önce açılan bu yaranın hala kanaması, adaletin tecelli etmemesindendir." ifadelerini kullandı. Törende, şehitler için dua edildi.

Anma etkinliğine, Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler gibi önemli konuklar katıldılar.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 22 Ekim 1975’de Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun (sağda),Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer (sol 3), Türkiye’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler’in (sol 2) yanı sıra buradaki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 22 Ekim 1975’de Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun (sağda),Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer (sol 3), Türkiye’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler’in (sol 2) yanı sıra buradaki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.