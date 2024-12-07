DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.472.641,38 0,37%

Viyana'da 'Suluboya Resimlerde İstanbul' Sergisi Açıldı

Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen sergide, Bahar Yalçın'ın İstanbul temalı suluboya eserleri sergilendi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:48
Viyana'da 'Suluboya Resimlerde İstanbul' Sergisi Açıldı

Viyana'da Sanatseverlerle Buluşan 'Suluboya Resimlerde İstanbul' Sergisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 'Suluboya Resimlerde İstanbul' sergisi sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği sergide, minyatür sanatçısı Bahar Yalçın tarafından yaratılan İstanbul'un tarihi yarımadası ve mimari eserlerini yansıtan suluboya resimleri sergilendi.

Açılışta Sanatın Önemi Vurgulandı

Serginin açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, sanata ve sanatçılara verilmekte olan desteğin devam edeceğini belirtti. Doğan, "İstanbul'dan uzakta İstanbul’u yaşamak isteyen Viyanalılar bugün sergimizdeydi, sanatçımıza ve katılanlara teşekkür ediyorum. Yarın da sanatçımızla minyatür atölye çalışması gerçekleştireceğiz, ülkemizin güzelliklerini her zaman tanıtmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bahar Yalçın'ın İstanbul Sevgisi

Sanatçı Bahar Yalçın, mimari restoratör olan babasıyla beraber küçük yaşlardan itibaren İstanbul'un tarihi yapılarında çalıştığını ve bu sayede İstanbul’a olan sevgisinin geliştiğini ifade etti. Yalçın, "Yaptığım minyatür ve suluboya resimlerde tamamen İstanbul'a, tarihi yarımadaya ve buradaki mimari eserlere odaklanmış bulunuyorum," dedi.

Yüzlerce Eser Sanatseverlerle Buluştu

Sergide, İstanbul'un dört mevsimini ve günün farklı zaman dilimlerinde çeşitli açılardan ele alan toplamda yüzün üzerinde eser davetlilerin ilgisine sunuldu. Suluboya Resimlerde İstanbul sergisi, Viyana YEE'de 20 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Suluboya Resimlerde...

Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Suluboya Resimlerde İstanbul" sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür sanatçısı Bahar Yalçın'ın İstanbul'un tarihi yarımadasını ve mimari eserlerini resmettiği eserleri, Viyana YEE'nin sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.

Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Suluboya Resimlerde...

Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Suluboya Resimlerde İstanbul" sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür sanatçısı Bahar Yalçın'ın İstanbul'un tarihi yarımadasını ve mimari eserlerini resmettiği eserleri, Viyana YEE'nin sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı
2
Burkina Faso'da Yeni Başbakan Jean Emmanuel Ouedraogo Atandı
3
Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı
4
ABD, Ukrayna'ya 988 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunacak
5
Vatikan'da 21 Yeni Kardinal Törenle Atandı
6
Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Vurgusu
7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor