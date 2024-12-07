Viyana'da 'Suluboya Resimlerde İstanbul' Sergisi Açıldı

Viyana'da Sanatseverlerle Buluşan 'Suluboya Resimlerde İstanbul' Sergisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 'Suluboya Resimlerde İstanbul' sergisi sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği sergide, minyatür sanatçısı Bahar Yalçın tarafından yaratılan İstanbul'un tarihi yarımadası ve mimari eserlerini yansıtan suluboya resimleri sergilendi.

Açılışta Sanatın Önemi Vurgulandı

Serginin açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, sanata ve sanatçılara verilmekte olan desteğin devam edeceğini belirtti. Doğan, "İstanbul'dan uzakta İstanbul’u yaşamak isteyen Viyanalılar bugün sergimizdeydi, sanatçımıza ve katılanlara teşekkür ediyorum. Yarın da sanatçımızla minyatür atölye çalışması gerçekleştireceğiz, ülkemizin güzelliklerini her zaman tanıtmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bahar Yalçın'ın İstanbul Sevgisi

Sanatçı Bahar Yalçın, mimari restoratör olan babasıyla beraber küçük yaşlardan itibaren İstanbul'un tarihi yapılarında çalıştığını ve bu sayede İstanbul’a olan sevgisinin geliştiğini ifade etti. Yalçın, "Yaptığım minyatür ve suluboya resimlerde tamamen İstanbul'a, tarihi yarımadaya ve buradaki mimari eserlere odaklanmış bulunuyorum," dedi.

Yüzlerce Eser Sanatseverlerle Buluştu

Sergide, İstanbul'un dört mevsimini ve günün farklı zaman dilimlerinde çeşitli açılardan ele alan toplamda yüzün üzerinde eser davetlilerin ilgisine sunuldu. Suluboya Resimlerde İstanbul sergisi, Viyana YEE'de 20 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Suluboya Resimlerde İstanbul" sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür sanatçısı Bahar Yalçın'ın İstanbul'un tarihi yarımadasını ve mimari eserlerini resmettiği eserleri, Viyana YEE'nin sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.

Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Suluboya Resimlerde İstanbul" sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür sanatçısı Bahar Yalçın'ın İstanbul'un tarihi yarımadasını ve mimari eserlerini resmettiği eserleri, Viyana YEE'nin sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.