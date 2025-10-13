Viyana'da 'Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Konferansı' — Avusturyalı Yatırımcıların Hedefi Türkiye

Viyana'da "Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Konferansı" düzenlendi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Ekonomi Odası ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından "Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansa Avusturya Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı Wolfgang Hesoun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ile çok sayıda şirket temsilcisi katıldı.

Türkiye-Avusturya ilişkileri ve dış ticaret

Büyükelçi Gürsel Dönmez, konuşmasında Türkiye ile Avusturya arasındaki yüzlerce yıllık tarihi ve sosyal bağlara dikkat çekerek siyaset, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarındaki yakın işbirliğinin sürdüğünü vurguladı. Dönmez, Türkiye'nin Avusturya'nın hem ihracat hem de ithalatında ilk 20'de yer aldığını ve 2024 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 4,7 milyar avro seviyesine ulaştığını kaydetti. Ayrıca, bölgedeki krizlerin belirsizlik yarattığını ancak Türkiye'nin bölgesinde bir istikrar unsuru olarak öne çıktığını belirtti.

Polat: Yatırım ve inovasyonla stratejik köprüler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, konferansta "Yatırım ve İnovasyon Yoluyla Stratejik Köprüler Kurmak" başlıklı sunum yaptı. Polat, Ofis faaliyetlerine dair bilgi vererek Türkiye'nin son 20 yılda G20 üyeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu söyledi ve Türkiye'nin 2028 yılına kadar dünyanın en büyük 10. ekonomisi olacağı ile 1,8 trilyon dolar GSYH hedefine ulaşacağı öngörüsünü paylaştı.

Polat, yatırımcıları Türkiye'ye çeken unsurlar olarak büyüyen ekonomi, genç, dinamik ve eğitimli nüfus, jeostratejik konum ve iyileştirilmiş yatırım ortamını öne çıkardı. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine teknoloji girişimlerinin önemli katkı sağladığını belirten Polat, "2010 ile 2020 arası dönemde 815 milyon dolar yatırım alan teknoloji girişimlerimiz, son 4 yılda 5 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Bu, çok önemli. Teknoloji ekosistemine yapılan yatırımlar, ülkemizin dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeye destek oluyor." dedi.

Panel ve stratejik hedefler

Konuşmaların ardından "Türkiye'yi Avusturyalı yatırımcılar için cazip kılan nedir?" temasıyla Türk ve Avusturyalı şirket temsilcilerinin katıldığı panel düzenlendi. Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada Avusturya ile ikili yatırım ve ticaret ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere taşınabileceğini düşündüklerini belirtti ve Viyana'da yatırım ortamı ile ekonomik gelişmeleri Avusturyalılara anlattıklarını kaydetti.

Polat, ayrıca 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi kapsamında sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün odak noktası olduğunu ve ülkeye daha nitelikli, stratejik yatırım projeleri kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

