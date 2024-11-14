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Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti

İtalya'da eğitim hakkı kazanan ancak vize alamayan öğrenciler, İstanbul Başkonsolosluğu önünde mağduriyetlerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:04
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti

Vize Sorununa Tepki: Öğrenciler ve Aileleri Sokaklarda

İtalya'da eğitim hakkı kazanan ancak vize alamayan öğrenciler ve aileleri, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptıkları basın açıklamasıyla duruma tepki gösterdi. Beyoğlu’ndaki Başkonsolosluk binasında bir araya gelen öğrenciler, yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler.

Yaşanan Mağduriyeti Duyurdular

Gazetecilere duygusal açıklamalarda bulunan Canan Yılmaz, vize mağduru olarak yaklaşık 900 öğrencinin benzer sıkıntılar yaşadığını söyledi. Yılmaz, "Bolonya Üniversitesinden kabul aldım. Dersler başladı, 30'undan sonra aldığımız vizenin hiçbir önemi yok. Bursları yandı çocukların," şeklinde konuştu.

Yılmaz, şu ana kadar 7 kez uçak bileti değiştirdiklerini ve bu sürecin 3 aydır devam ettiğini belirtti.

Eğitim Hakkı İhlali!

Başka bir mağdur öğrenci Mehmet Çelik, haziran ayında yaptığı başvurunun ardından 100 gündür vize sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Çelik, şunları ifade etti: "Temel insan hakkımız olan eğitim hakkımız açık bir şekilde ihlal ediliyor. Çok büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Sadece iki haftamız kaldı. Bu süreç boşuna gidecek."

Basın açıklamasının ardından, grup temsilcisi bir veli, konsolosluk yetkililerine verilmek üzere hazırlanan mektubu teslim etti. Öğrenciler ve veliler, protestolarını desteklemek amacıyla Başkonsolosluk binasının karşısına siyah çelenk bıraktılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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