VOA Çalışanlarından Trump Yönetimine Dava: Bütçe ve Personel Kesintileri Hedefte

VOA çalışanları, Trump yönetiminin bütçe ve personel kesintilerine karşı hukuki mücadele başlattı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:05
VOA Çalışanlarından Trump Yönetimine Dava: Bütçe ve Personel Kesintileri Hedefte

VOA'dan Trump Yönetimine Hukuki Yanıt

Amerika'nın Sesi (Voice of America - VOA) çalışanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından uygulanan bütçe ve personel kesintilerini hukuka aykırı bulduklarını belirterek dava açtı.

Medya Örgütlerinden Destek

VOA çalışanları ve bazı medya örgütleri, Trump yönetimi tarafından basın kuruluşunun hedef alındığını ifade ederek, bu karardan geri dönüş talebinde bulundu. Dava dosyasında, "Dünyanın çoğu yerinde önemli bir tarafsız haber kaynağı yok oldu." ifadesi yer aldı.

Kesintilerin Detayları

Trump, VOA'nın yanı sıra, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba için İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti gibi medyaları bütçe ve personel açısından azaltma kararı almıştı. Bu kararın bir parçası olarak, ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi talimatları da verilmişti.

VOA'da Yaşanan Gelişmeler

Kesintiler sonrası VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, bu durumun basın özgürlüğü ve tarafsızlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyorlar.

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