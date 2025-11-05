Vodafone Business 5G ile Türkiye'de Dijital Dönüşümü Hızlandırıyor

Vodafone Business 5G ile işletmelerin dijital geleceğini güçlendiriyor

Vodafone Türkiye’nin 5G yatırımıyla Vodafone Business, küresel dijital dönüşüm tecrübesini Türkiye’ye taşıyor. Şirket, işletmelere veriden yapay zekâya uzanan uçtan uca bir dijital ekosistem sunarak iş yapış biçimlerini dönüştürmeyi hedefliyor.

İhale ve yatırım büyüklüğü

Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde yaptığı yatırımla, 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırımın sahibi oldu. Toplam 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarını alan Vodafone, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’nin 81 il ve 922 ilçesinde 5G hizmeti sunacak.

İşletmelere sağlanacak kazanımlar

Vodafone Business, inovatif çözümleriyle işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve iş süreçlerini kolaylaştırmayı sürdürecek. 5G teknolojisi, üretimden lojistiğe, perakendeden sağlığa kadar her alanda verimlilik, otomasyon ve sürdürülebilirlikte çarpan etkisi yaratacak. Gecikme süresi 30-50 milisaniyeden 1 milisaniyeye kadar düşerek makinelerin neredeyse anlık iletişim kurmasını sağlayacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "5G ile sadece bağlantı hızını değil, iş yapış biçimlerini de dönüştürüyoruz. Bu yatırım, Türkiye’de dijitalleşmenin hızını küresel seviyeye taşıyacak".

Endüstriyel uygulamalar ve 5G MPN

Vodafone Business, Türkiye’de 5G’nin endüstriyel uygulamalarına öncülük eden projelerle ön plana çıkıyor. Akıllı şehirler, akıllı fabrikalar, akıllı limanlar ve otonom sürücüsüz araçlar gibi çözümler iş yapış şekillerini kökünden değiştirecek. Özelleştirilmiş mobil şebeke projelerini ülkenin önde gelen üretim tesislerinde hayata geçiren Vodafone Business, özellikle 5G MPN (Özelleştirilmiş Mobil Şebeke) yapılarına odaklanacak.

Bu amaçla Vodafone Business, MESS’in inovasyon merkezi MEXT’te 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebekesini hayata geçirerek işletmelere garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve güvenli veri akışı sunuyor. Şirket, 5G teknolojilerine hazırlık yapan işletmelere özel çözümler geliştiriyor.

Altyapı, ölçek ve küresel deneyim

Özlem Kestioğlu, Vodafone Business’ın Türkiye’de 1,7 milyondan fazla küçük işletme, 70 bin KOBİ ve 5 bin büyük işletme ile çalıştığını belirtti. Ayrıca Türkiye’deki dört veri merkezi ve dünyada 28 ülkede toplam 800 bin metrekare veri merkezi alanıyla işletmelere güvenli, esnek ve ölçeklenebilir altyapılar sağlandığını vurguladı.

Kestioğlu, şirketin global deneyimini özetlerken şunları söyledi: "Bugün 180’den fazla ülkede 215 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlıyoruz. IoT, bulut, yapay zekâ ve 5G teknolojilerinin birleşimiyle kurumlara uçtan uca dijitalleşme olanağı sunuyoruz." Veriye en hızlı ve en güvenli şekilde erişebilen şirketlerin önemli bir avantaj elde edeceğinin altını çizdi.

Başlangıç tarihleri ve kampanya

Vodafone, 1 Nisan 2026 itibarıyla aktif olacak 5G hizmetini özel kampanyalarla kutladı. Kampanya 16 Ekim 2025’te başlayarak beş gün boyunca mobil internet, cihaz ve aksesuar indirimleri, Vodafone Pay faydaları ve sürpriz internet hediyeleri gibi günlük avantajlar sundu. Kestioğlu, kampanyaların 5G teknolojisine uygun cihaz sayısını artırmayı amaçladığını ifade etti.

Sonuç olarak Vodafone Business, 5G altyapısıyla veri yönetimi, bulut, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi dijital servisleri bir araya getirerek işletmeler için kapsamlı bir ekosistem sunmayı hedefliyor. Şirket, 5G ile işletmelerin operasyonel verimlilik ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLEM KESTİOĞLU