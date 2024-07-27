Volgograd'da Su-34 Savaş Uçağı Düştü

Rusya'da Su-34 Uçağı Düşüşü

Rusya Savunma Bakanlığı, Volgograd bölgesinde gerçekleştirilen bir eğitim uçuşu sırasında Su-34 tipi savaş uçağının düştüğünü bildirdi. Açıklamaya göre, mürettebat fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan kurtuldu.

Kaza Detayları

Bakanlık, uçak düşüşünün teknik bir arızadan kaynaklandığını öne sürdü. Uçağın ıssız bir bölgeye düştüğü ve eğitim uçuşunun mühimmatsız yapıldığı belirtildi.

Uçak kazasına ilişkin yapılan açıklamada, pilotların sağlık durumlarında herhangi bir tehlike bulunmadığı ve Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komisyonunun kaza yerinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.