Volgograd Hapishanesinde Çıkan İsyan: Bir Görevli Hayatını Kaybetti

Volgograd'daki Hapishane İsyanı

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir hapishanede meydana gelen isyan sonucunda, bir cezaevi görevlisi hayatını kaybetti. Olayda toplamda dört görevlinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSİN) tarafından yapılan açıklamada, olayın 19 numaralı hapishanedeki disiplin komisyonu toplantısı sırasında bazı mahkumların, personeli rehin alması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Yaralılar ve Güvenlik Operasyonları

Açıklamada, rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğine ve yaralıların hastaneye sevk edildiğine yer verildi. Ayrıca, hapishaneye destek güçlerinin gönderildiği ifade edildi.

Vali'den Açıklama

Volgograd Valisi Andrey Boçarov, sosyal medya hesabı üzerinden yaralanan cezaevi personelinin durumu hakkında bilgi verirken, kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin operasyona devam ettiğini duyurdu. Vali, sivil nüfus için herhangi bir tehdit olmadığını da vurguladı.

Olayın Nedeni ve Mahkumların Kimliği

Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamalarına göre, mahkumların personeli rehin alırken meydana gelen olayda bir görevli yaşamını yitirdi. Sosyal medyada, isyanı başlatan mahkumların Orta Asya kökenli olduğu ve olayda DEAŞ mensuplarının etkisi olabileceği öne sürüldü.

Hapishanedeki Mahkum Sayısı

Volgograd'daki hapishanede, 1200’den fazla mahkumun bulunduğu bilgisi veriliyor.