Volgograd Hapishanesinde İsyan: Ölü ve Yaralılar Var

Volgograd Hapishanesinde Şok İsyan

Rusya'nın Volgograd bölgesinde bulunan bir hapishanede büyük bir isyan patlak verdi. Olaylar sırasında ölü ve yaralıların bulunduğu bildirilmektedir.

İsyanın Başlangıcı

Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, isyan, hapishanedeki disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladı. İsyancı mahkumların, hapishane yönetimini hedef alarak çeşitli eylemler gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Rehin Alma ve Görüntüler

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilere göre, isyancılar hapishane müdürü ile bazı personeli rehin aldı. Yayımlanan görüntülerde, bazı hapishane çalışanlarının isyancılar tarafından hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

DEAŞ Suçlamaları

Bazı kaynaklar, isyanın DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) üyesi mahkumlar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Bu iddiaların doğruluğu henüz kesinlik kazanmadı.

Olayla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmeler bekleniyor. Hükümetin ve güvenlik güçlerinin nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.