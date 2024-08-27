Volos'ta Binlerce Ölü Balık Denizi Kapladı

Volos Sahilinde Şok Edici Manzara

Yunanistan'ın Volos kenti sahilinde meydana gelen olay, yerel halkı ve çevreyi derinden etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, deniz yüzeyinin binlerce ölü balıkla kaplandığını gözler önüne serdi.

Uzmanların Açıklamaları

Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su türleri olduğunu belirtti. Uzmanlar, son bir haftadır devam eden toplu balık ölümlerinin, bölgedeki akarsulardan denize ulaşarak tuzlu suya maruz kalan tatlı su balıklarının sağlıksız yaşam koşullarına uyum sağlayamamalarıyla ilişkili olduğunu savunuyor.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu durumun ardından, yerel savcılığın deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini araştırmak için bir soruşturma başlattığı bildirildi. Bu süreç, çevre kirliliğine yönelik duyarlılığın artmasına vesile olabilir.