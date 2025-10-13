Von der Leyen: Arnavutluk AB'ye üyelik yolunda

Von der Leyen, Arnavutluk'un AB üyelik sürecinde ciddi ilerleme kaydettiğini; 6 fasılın 5'inin açık olduğunu ve 2027 hedefine destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:19
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tiran'da Başbakan Edi Rama ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyeliği yolunda doğru yolda olduğunu belirtti.

Von der Leyen'in değerlendirmesi

'İlk mesajım oldukça açık; Arnavutluk, AB yolunda doğru yolda. Çok uzun bir yol katettiniz, ilerleme kaydettiniz ancak şimdi bunun harika bir ilerleme, rekor bir hız ve son 3 yılda gerçek bir ivme olduğunu vurgulamak istiyorum. 6 fasıl kümeden 5'i halihazırda açık, sonuncusunu bu sonbaharda açmayı planlıyoruz.' dedi.

Von der Leyen, Arnavutluk'un 2027'ye kadar müzakereleri sonlandırma hedefinin iddialı olduğunu, ancak AB'nin bu amacı beğendiğini ve desteklediğini vurguladı.

Komisyon Başkanı, ayrıca 'Jeopolitik an şimdi, çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı kıtamızı yeniden şekillendirdi ve her Avrupa ülkesi yerini seçmek zorunda. Arnavutluk, seçimini yaptı. AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla tamamen uyumlusunuz.' ifadelerini kullandı.

Başbakan Rama'nın açıklamaları

Başbakan Edi Rama ise von der Leyen ile ortak ilgi alanlarına giren tüm konuları ele aldıklarını belirtti. Rama, AB Komisyonu ve von der Leyen'in Batı Balkanlar'a özel önem verdiğini söyleyerek, 'Arnavutluk'un, AB ile müzakere sürecinin ilerleyişini konuştuk. Bu süreç bizim görüşümüze göre, ama aynı zamanda Başkan'dan (Ursula von der Leyen) duyduğuma göre de çok başarılı ve çok hızlı ilerliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Rama, bölgedeki işbirliği ve güvenliğin güçlendirilmesi ile bölge için sağlanan büyüme planını da görüştüklerini, ayrıca 'Ukrayna'nın, Rus saldırganlığına karşı direnişi' konusuna değindiklerini ve Ukrayna'ya kayıtsız şartsız destek verilmesi gerektiği konusunda tam mutabakata vardıklarını aktardı.

Bölge programı ve ziyaretler

Rama ve von der Leyen, ayrıca AB ile Batı Balkan ülkeleri Yatırım Forumu'na da katılacak. Von der Leyen, Arnavutluk'un ardından sırasıyla diğer bölge ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Arnavutluk'taki temasları...

