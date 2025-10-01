Von der Leyen'den AB'ye çağrı: Rusya karşısında birlik zamanı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kopenhag'daki güvenlik zirvesinde üye ülkelere Rusya karşısında 'birlik' çağrısı yaptı ve Ukrayna'ya 4 milyar avro açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:54
Von der Leyen'den AB'ye çağrı: Rusya karşısında birlik zamanı

Kopenhag'da güvenlik ve savunma gündemi: Ukrayna ve ortak savunma öncelikli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın AB'nin kararlılığını sınadığını belirterek üye ülkelere "birlik" olma çağrısında bulundu.

Zirve, dönem başkanı Danimarka ev sahipliğinde, güvenlik ve savunma konularının ele alındığı gayriresmi toplantı kapsamında Kopenhag'ta düzenleniyor. Zirvenin açılışında konuşan von der Leyen, zor zamanlardan geçildiğini vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "Bu nedenle, bu dönem, ortak bir aciliyet duygusuna ve birlik ruhuna sahip olmamızın mutlak surette hayati önem taşıdığı bir dönemdir. İşte bu yüzden Kopenhag’da düzenlenen bu gayriresmi toplantı doğru zamanda yapılmaktadır."

Von der Leyen, zirvenin öncelikle savunma ve Ukrayna'ya odaklanacağını belirterek, bugün Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini açıkladı. Bu kaynağın 2 milyar avrosu dron yatırımlarına ayrılacak.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı ve dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakit bakiyelere dayanarak Ukrayna'ya tazminat kredisi verilmesini teklif etti: "Ayrıca Rusya üzerindeki baskıyı da artırmamız gerekiyor. Bu yüzden, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakit bakiyelere dayanarak Ukrayna’ya tazminat kredisi sağlanması önerisinde bulundum. Bu varlıklara el koymuyoruz. Nakit bakiyeleri Ukrayna’ya kredi olarak aktarıyoruz. Ukrayna bu krediyi, Rusya tazminat ödediği takdirde geri ödeyecek, çünkü suçlunun hesap vermesi gerekir."

Von der Leyen'in çağrısı, AB liderlerinin güvenlik ve dayanışma mesajlarını güçlendirme çabalarının merkezinde yer alıyor; Komisyon Başkanı, birlik ve aciliyet vurgusunu tekrarlayarak üye ülkelerin ortak duruş sergilemesini istedi.

