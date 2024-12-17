Von der Leyen'den Erdoğan ile Suriye'ye Dair Önemli Açıklamalar

Von der Leyen, Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, (Suriye'de) Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Suriye için yeni bir umut ve risk

Von der Leyen, Suriye'de Esed rejiminin yıkılışının Suriye halkı için yeni bir ümit sunduğunu belirtirken, bunun da bazı riskleri beraberinde getirdiğini ifade etti. "Sahada son derece kırılgan ve değişken bir durum var. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye halkının barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyacı var," dedi.

İnsani yardım ve AB'nin rolü

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki insani yardım faaliyetlerine de değinen von der Leyen, bu yıl insani yardımlarını 160 milyon avroya çıkardıklarını ve hava köprüsü kurulduğunu belirtti. "2011'den bu yana düzenlenen Suriye konferanslarında 33 milyar avrodan fazla katkıda bulunduk," dedi.

Türkiye'nin stratejik rolü

Türkiye'nin bölgedeki istikrar için kritik bir rolü olduğunu ifade eden von der Leyen, "Terörizme karşı birlikte çok dikkatli olmalıyız. Özellikle de Doğu Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanması riski var," şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye'nin göç yönetimi konusundaki önemini de vurguladı.

Ekonomik ilişkilerin güçlenmesi

Von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin de güçlendiğini ve aralarındaki ticaretin 206 milyar avroya ulaştığını kaydetti. "Bu ilişki karmaşık ama zengin," ifadesini kullandı.

Gelecek adımlar

Von der Leyen, güncellenmiş gümrük birliği müzakereleri ve ticaret engellerinin ele alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği konusundaki çabalarını desteklemeye devam edeceğiz," dedi. 2024 için ek bir 1 milyar avro tahsis edildiğini duyurdu.

Sonuç olarak, von der Leyen, Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek ve Suriye'deki süreci desteklemek için çok fazla şey başarılabileceğine inandığını ifade etti.