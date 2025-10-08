Von der Leyen: 'Dron Duvarı' AB'nin Tüm Sınırlarını Koruyacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus jetleri ve dronlarının bazı üye ülkelerin hava sahasını ihlal etmesi üzerine hızlandırılan Dron Duvarı girişiminin Birliğin bütün sınırlarını koruyacağını açıkladı.

AP'de net uyarı: Bu bir 'hibrit savaş'

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın hava sahası ihlallerinin "rastgele bir taciz" olmadığını, AB vatandaşlarını tedirgin etme ve Birliğin Ukrayna'ya desteğini zayıflatma hedefinde tutarlı bir kampanya olduğunu söyledi. "Artık bunu adlandırmanın zamanı geldi. Bu, bir hibrit savaş ve bunu çok ciddiye almalıyız." dedi.

Stratejik kapasite ve 'Barışı Korumak' 2030 yol haritası

AB'nin muhtemel tehditlere yalnızca tepki vermemesi, aynı zamanda caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, Avrupa'nın savaşın değişen doğasına karşılık gelen stratejik kapasiteye "acilen" sahip olması gerektiğini belirtti. Stratejik kapasitenin geliştirilmesi çalışmalarına başladıklarını ve savunma alanında ortak hedefleri ile zaman çizelgesini içerecek 'Barışı Korumak' 2030 yol haritasını iki hafta içinde sunacaklarını açıkladı.

Dron Duvarı: 360 derecelik koruma hedefi

Von der Leyen, Doğu Kanadı Gözlemi ve Dron Duvarı girişimlerinin AB'nin modern savaş gerçeklerine yanıt olduğunu belirterek, hızlı tespit, hızlı önleme ve gerektiğinde hızlı etkisiz hale getirme için uygun fiyatlı ve amaca uygun anti-dron sistemine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. "Bu, sadece doğu sınırımızla ilgili değil... ihtiyacımız olan şey 360 derecelik bir yaklaşım. Bu antidron sistemi, tabii ki güney kanadı da dahil olmak üzere, tüm Birliğimiz için bir kalkan olacak." dedi.

AB-NATO işbirliği ve Danimarka'nın vurgusu

AB Dönem Başkanı Danimarka'nın AB Bakanı Marie Bjerre, Doğu Kanadı Gözlemi projesinin NATO'nun doğu sınırındaki faaliyetlerini "tamamlayıcı" nitelikte olacağını söyleyerek, AB-NATO işbirliğinin Avrupa savunmasını bir sonraki seviyeye taşımak için çok önemli olduğunu vurguladı. Bjerre, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş ve hibrit tehditleri nedeniyle bu durumun Avrupa ve transatlantik güvenliği için "en büyük ve açık tehdit" olduğunu belirtti.

Eleştiriler: İsrail vakası hatırlatıldı

İspanyol milletvekili Jaume Asens Llodra, İsrail'in Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere yönelik saldırıyı hatırlatarak, "Rusya'ya karşı hava sahamızı kapatıyoruz ama İsrail Avrupa vatandaşlarına karşı silah kullandığında gözlerimizi kapatıyor, sırtımızı dönüyoruz." ifadelerini kullandı. Asens, bu yaklaşımı çifte standart olarak nitelendirip AB'nin tüm vatandaşlarının maruz kaldığı tehlikeleri eş zamanlı ele alması çağrısında bulundu.