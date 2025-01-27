Von der Leyen: 'Gelecek 5 Yıl, Son 5 Yıl Kadar Zor Geçecek'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Adalet Divanı huzurundaki yemin töreninde, son 5 yılda Birliğin temel ilkeleri üzerinden önemli bir sınavdan geçtiğini belirtti. Von der Leyen, "Gelecek beş yıl, son beş yıl kadar zor olacak." şeklinde konuştu.

Von der Leyen, ekibiyle birlikte Lüksemburg'da yer alan AB Adalet Divanı'nda yemin ederek, 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan seçimlerin ardından 1 Aralık 2024'te göreve başlayacak olan Komisyon'un AB hukukuna bağlı kalacağına dair söz verdi.

Yemin sonrası yaptığı konuşmada, "Son 5 yılda, tüzük ve anlaşmalarımız daha önce hiç olmadığı kadar sınandı." diyen von der Leyen, ilkelerin dokunulmazlığının uluslararası düzenin parçalanmasıyla da sınanacağını ifade etti. Bireylerin hakları ve özgürlüklerinin önemine dikkat çekerken, "Bu nedenle biz, bu Mahkeme ve bu Komisyon, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve toplumsal ilerlemenin koruyucularıyız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Bugün Birliğimizi savunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya yemin ettik." dedi.