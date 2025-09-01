DOLAR
Von der Leyen'in Uçağına GPS Müdahalesi: AB Rusya'yı İşaret Ediyor

Bulgaristan'da GPS sinyali kaybeden von der Leyen'in uçağına Rusya kaynaklı elektronik müdahale değerlendiriliyor; AB savunma ve Ukrayna desteğini güçlendireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:29
Bulgaristan ziyareti sırasında GPS sinyali kaybı

Arianna Podesta'nın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağı, dün Bulgaristan'daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybetti.

Uçak sorunsuz yere indirilirken, Bulgar yetkililer müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta olayla ilgili değerlendirmesinde, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Podesta ayrıca, "Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir." diyerek AB'nin tepki ve hazırlık vurgusunu yineledi.

Podesta, von der Leyen'in ziyaretinin Rusya'ya komşu AB ülkelerine düzenlediği bir dizi seyahatin parçası olduğunu belirterek, olayın von der Leyen'e Rusya'dan gelen günlük tehdidi ilk elden deneyimleme imkanı verdiğini söyledi.

"AB, savunmaya ve Avrupa'nın hazırlığına yatırım yapmaya devam edecektir." ifadeleriyle Podesta son olarak Avrupa'nın savunma ve hazırlık önlemlerine yatırım yapma kararlılığını vurguladı.

