Von der Leyen: Karadağ 2028'de AB Üyesi Olabilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ’ın AB üyelik sürecinde “öncü bir ülke” olduğunu vurgulayarak, mevcut ivmenin sürdürülmesi halinde bu hedefin hızla gerçekleştirilebileceğini söyledi. Açıklama, Tivat’ta Başbakan Milojko Spajic ile yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yapıldı.

Komisyon Başkanı'nın Değerlendirmesi

Von der Leyen konuşmasında, "Buraya her gelişimde Avrupa’nın kalbinin Karadağ’da attığını hissediyorum. Karadağ sadece Avrupa geleceğine bağlı değil, bu konuda son derece tutkulu. Katılım sürecinde tartışmasız bir öncü konumdasınız." ifadelerini kullandı.

Karadağ’ın müzakerelerde kaydettiği ivmeyi de öne çıkaran von der Leyen, "Geçen yılki ziyaretimden bu yana dört müzakere başlığını kapattınız. Bu hız etkileyici. Bu yıl beş başlığı daha kapatma yolundasınız." diye konuştu.

Hedef ve takvim konusuna da değinen von der Leyen, "Tüm başlıkları gelecek yıl kapatmak ve dediğiniz gibi '2028'de 28'inci üye' olmak istiyorsunuz. Bu iddialı bir hedef ama biz iddiayı severiz. Hedefe odaklanır ve birlik içinde kalırsanız Karadağ’ın bunu başarabileceğini biliyoruz." dedi.

AB'nin dış politika uyumuna ilişkin olarak ise von der Leyen, "Karadağ tercihinin ne olduğunu çok açık biçimde ortaya koydu. AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla tamamen uyum içindesiniz. Ukrayna’daki eğitim misyonumuza asker gönderme kararınızı derinden takdir ediyoruz." yorumunda bulundu.

Ekonomik Destek ve SEPA Katılımı

Von der Leyen, AB’nin Batı Balkanlar için hazırladığı Büyüme Planı kapsamında 8 milyon avroluk ödemenin yapılacağını duyurdu. Ayrıca Karadağ’ın Tek Avrupa Ödeme Alanı (SEPA) üyeliğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Geçen haftadan bu yana Karadağ ile AB arasında para transferleri sadece daha güvenli değil, aynı zamanda daha hızlı ve sıfır ücretli hale geldi." dedi.

Gelecek yıl Karadağ ile AB arasında dolaşım ücretlerinin kaldırılacağını belirten von der Leyen, bunun "iş dünyası için, turizm için ve halklarımızı birbirine yakınlaştırmak açısından son derece olumlu bir adım" olduğunu vurguladı.

Yatırım Çağrısı

"Akıllı Büyüme, Yeşil Gelecek: Karadağ’da Yatırımların Hızlandırılması" başlıklı konferansın açılışında konuşan von der Leyen, ülkeye yapılan yatırımların artırılması gerektiğini söyledi. Karadağ’a yatırım yapmak için üyelik sürecinin tamamlanmasını beklememe çağrısı yaparak, "Aksi takdirde başkalarının yakalayacağı fırsatları kaçırabilirsiniz. Yatırım yapma zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Karadağ bu hız ve kararlılıkla ilerlemeye devam ederse Birliğe katılma hedefinin gerçekten ulaşılabilir olduğunu yineledi.

Başbakan Spajic'in Mesajı

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic da ülkesinin AB üyelik sürecinde kararlı olduğunu belirterek, "AB katılım sürecinde öncü bir ülkeyiz. Hedefimiz 2028'e kadar AB üyesi olmak. Yeşil ve dijital dönüşüme katkıda bulunmaya hazırız. Modern bir ülke inşa ediyoruz." dedi.

Spajic, von der Leyen’in Karadağ’ın son iki yıldaki ilerlemesinden memnuniyetini aktardığını ve ülkesinin AB üyesi olana dek kararlılık ve reformların uygulanmasına devam edeceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Karadağ’ın Tivat kentinde Başbakan Milojko Spajic (sağda) ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.