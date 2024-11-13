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Von der Leyen ve Barnier Brüksel'de Bir Araya Geldi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Başbakanı Michel Barnier ile Brüksel'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:14
Von der Leyen ve Barnier Brüksel'de Bir Araya Geldi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Barnier ile Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Başbakanı Michel Barnier ile Brüksel'de gerçekleştirilen önemli bir toplantıda bir araya geldi.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Barnier ile olan görüşmesinin detaylarına ve öncesine dair görüntülere yer verdi.

Paylaşımında, "Avrupa'nın rekabet edebilirliğine ilişkin büyük projede ilerleme kaydedilmesi konusunda Fransa'ya güvenebileceğimi biliyorum. Daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa aynı zamanda daha müreffeh bir Fransa demektir," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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