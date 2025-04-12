Vucic Belgrad'da 'Sırbistan'ı Vermeyiz' Mitinginde Yenilikçi Hareketi Duyurdu

Vucic, Belgrad'daki Mitingde Yeni Hareketi Tanıttı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad’da düzenlenen "Sırbistan'ı vermeyiz" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Vucic, Kasım 2024’te yaşanan ölümlü kaza sonrasında düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından ülkenin yeni bir enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Halk ve Devlet Hareketi"ni kurma kararı aldıklarını ifade etti.

Protestoculara Seslendiler

Vucic, "Sırbistan'ı vermeyiz" sloganıyla bir araya gelen binlerce kişiye hitap etti. Mitinge katılan Kosovalı Sırplar hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı, Novi Sad’daki tren istasyonunda 1 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından Sırbistan'ın istikrarını bozmak isteyenlerin başarısız olduğunu vurguladı.

Halk ve Devlet Hareketi

Vucic, yeni oluşuma herkesin katılımını beklediklerini belirterek, "Sırbistan'a yeni bir enerji gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden 'Halk ve Devlet Hareketi' kurmaya karar verdik. İşçi, ev hanımı, öğrenci herkesin katılmasını temenni ediyorum," dedi.

Beş Ana Talep

Cumhurbaşkanı, Sırbistan'da barış ve refahın devam etmesi adına beş ana talep dile getirdi:

Güvenliğin Sağlanması: Ülkenin güvenliği için anayasa ve kanunlara saygı gösterilmesi.

Ülkenin güvenliği için anayasa ve kanunlara saygı gösterilmesi. Hesap Verebilirlik: Protestolarda şiddet eylemlerinde bulunanların cezai sorumluluk alması.

Protestolarda şiddet eylemlerinde bulunanların cezai sorumluluk alması. Eğitim İmkanları: Eğitim görmek isteyen herkese bu imkanın sağlanması.

Eğitim görmek isteyen herkese bu imkanın sağlanması. Devlet Kurumları: Devlet kurumlarına saldırıların ve bu saldırılara yardım edenlerin tespit edilmesi.

Devlet kurumlarına saldırıların ve bu saldırılara yardım edenlerin tespit edilmesi. Halkın Gündelik Hayatı: Halkın günlük hayatını etkileyen her türlü faaliyetin önüne geçilmesi.

Önemli Katılımcılar

Mitinge, Sırbistan'da yakalama emri bulunan Milorad Dodik gibi önemli isimlerin de katıldığı belirtildi. Belgrad'da düzenlenen bu etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek.

“Dur Sırbistan” Gösterileri

1 Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında, hükümete tepki gösteren öğrenciler "Dur Sırbistan" sloganıyla ülke genelinde gösterilere başladı. Binlerce öğrenci, hükümet karşıtı büyük protestolar düzenleyerek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini ifade etse de, göstericiler taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak eylemlerine devam ediyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Sırbistan'ı vermeyiz" sloganıyla miting düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Sırbistan'ı vermeyiz" sloganıyla miting düzenlendi.