Vucic: Komşuların Savunma İşbirliği Sırbistan'a Karşı Kuruldu

Pekin'deki askeri tören sonrası açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova, Hırvatistan ve Arnavutluk arasında savunma alanında geliştirilen işbirliğinin ülkesine yönelik olduğunu iddia etti.

Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılan Vucic, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vucic, Çin'in üst düzey çok amaçlı uçaklara ve modern helikopterlere sahip olduğunu ve bunları satın almayla ilgilenebileceklerini söyledi.

Vucic, Sırp ordusunun, komşu ülkelerden gelebilecek her türlü saldırı karşısında caydırıcı gücü olması için hangi silahları alabilecekleri konusunu düşündüklerini aktardı ve şunları ifade etti:

"Kosova, Hırvatistan ve Arnavutluk tesadüfen askeri ittifak kurmadı. Bu ittifakı Avusturya, Macaristan ya da Slovenya'ya değil, Sırbistan'a karşı yaptılar. Sırbistan, kimseye dokunmayacak ancak toprak bütünlüğünü korumak için ordusunu güçlendirecek."

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart'ta savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamıştı.