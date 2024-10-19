Vueling Airlines İstanbul'a Direkt Sefer Başlatıyor

İspanyol Hava Yolu Şirketi Vueling, İstanbul'a Uçuşlarına Başlıyor

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, İspanyol hava yolu şirketi Vueling Airlines'in Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşlar başlatacağını müjdeledi. Seferlerin 29 Ekim tarihinde başlayacağı belirtildi.

Direkt Uçuşlar ve Yeni Destinasyonlar

IGA'nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "29 Ekim'den itibaren Vueling ile İstanbul-Barselona (BCN) arası direkt uçuşun tadını çıkarın. Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante ve Oviedo gibi 99'dan fazla muhteşem destinasyona kolay bağlantılar keşfedin." ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda, Vueling Airlines'ın İstanbul'a haftada 3 gün sefer düzenlemesi planlanıyor.

Vueling Airlines Hakkında

Avrupa, Asya ve Afrika genelinde birçok noktaya uçan Vueling Airlines, yolcularına geniş bir seyahat ağı sunuyor. İstanbul'a düzenleyeceği bu yeni sefer ile hem İstanbul hem de Barselona'daki yolcular için önemli bir ulaşım alternatifi oluşturmayı hedefliyor.