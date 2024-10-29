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Vueling Airlines İstanbul Havalimanı'na Uçuş Başlattı

İspanyol Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na haftada 3 seferle başladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:35
Vueling Airlines İstanbul Havalimanı'na Uçuş Başlattı

Vueling Airlines İstanbul'a Uçuşlara Başladı

İspanyol Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na düzenlediği uçuşlarla, İstanbul'un uluslararası hava trafiğine yeni bir soluk kazandırdı.

İlk Sefer 29 Ekim'de Gerçekleşti

Vueling, 29 Ekim'de İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu tarih aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'nın da kutlandığı gün oldu.

Uçuşun Detayları

Vueling Airlines'in Airbus 320-200 tipi, VY-7850 sefer sayılı uçağı, 182 yolcusuyla 17:20'de İstanbul Havalimanı'na indi. İlk seferin ardından bir tören düzenlendi ve bu etkinliğe İGA yetkilileri katıldı.

Yetkililer Açıklamalarda Bulundu

İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, Vueling'in İstanbul Havalimanı'nın 109. tarifeli havayolu olması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi. Ocak, "Vueling, haftada 3 gün sefer yapacak, en kısa sürede bu sayının haftada 7'ye çıkmasını bekliyoruz," diye belirtti.

Vueling Airlines Bölge Müdürü Gonzalo Fernandez Ruiz ise İstanbul'a sefer başlatmanın kendileri için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ruiz, "Uçuş ağımız artık daha da genişledi. Bu seferlerle İstanbul ve Barselona arasında kültürel bir köprü kurmayı umuyoruz," şeklinde konuştu.

Gelecek Planları

Vueling Airlines'ın kısa vadede İstanbul'a haftada 3 uçuş yapması planlanıyor. Ayrıca, bu uçuşlarla birlikte Barcelona üzerinden Balear ve Kanarya Adaları'na da 90'dan fazla noktaya ulaşmak mümkün olacak.

Etkinlikte, konuşmaların ardından pasta kesildi ve seferlerin başlangıcı kutlandı.

İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul...

İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yaptı. Vueling Airlines'in Airbus 320-200 tipi, VY-7850 sefer sayılı uçağı ile 182 yolcu saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.

İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul...

İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yaptı. Vueling Airlines'in Airbus 320-200 tipi, VY-7850 sefer sayılı uçağı ile 182 yolcu saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.

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