Vukovar Katliamının 33. Yılı Anma Törenleriyle Hatırlandı

Vukovar’da Katliamın 33’üncü Yılı Anma Törenleri Düzenlendi

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da, 1991 yılında Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birlikler tarafından öldürülen 2 bin 717 kişi için anma törenleri gerçekleştirildi.

Hırvatistan'ın, eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta, Vukovar kuşatma altında kalarak ağır bir yıkıma uğramış ve 2 bin 717 insan hayatını kaybetmişti. Anma törenlerine Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, çeşitli devlet yetkilileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Başbakan Plenkovic'in Açıklamaları

Başbakan Plenkovic, vukovar'da yaşanan acıların üzerinden 33 yıl geçtiğini belirterek, Vukovar’ın ülkenin savunmasında önemli bir sembol olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Jandrokovic’in Mesajı

Törende bulunan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, bu özel günün sonsuza dek hatırlanması gerektiğini ifade ederek, vatanları için hayatını kaybedenleri saygıyla andığını açıkladı.

Daha sonra, katliamın sembolü haline gelen Vukovar Hastanesi önünde toplanan kalabalık, geleneksel "Anma Yürüyüşü"ne katılarak, yaşamını yitirenleri andı.

Kuşatma ve Sonrası

Hırvatistan'ın Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrılmasının ardından, savaşın en kanlı çatışmaları Vukovar'da yaşandı. JNA askerleri ve Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günler 11 binden fazla bomba kente düşerken, Vukovar, 18 Kasım 1991 tarihinde Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürdü. Vukovar Hastanesi'ndeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi. Hastanenin verilerine göre, bu kentte 2 bin 717 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü ve 22 bin civarında Sırp olmayan sivil kentten sürgün edildi.

Uluslararası Mahkeme Kararları

Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Vukovar'daki katliam nedeniyle eski JNA komutanı Milet Mrksic'e 20 yıl, Veselin Sljivancanin'e ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.