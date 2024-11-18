DOLAR
34,52 -0,25%
EURO
36,43 -0,39%
ALTIN
2.876,76 -1,39%
BITCOIN
3.132.946,96 -1,25%

Vukovar Katliamının 33. Yılı Anma Törenleriyle Hatırlandı

Hırvatistan'ın Vukovar şehrinde 1991'deki katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:51
Vukovar Katliamının 33. Yılı Anma Törenleriyle Hatırlandı

Vukovar’da Katliamın 33’üncü Yılı Anma Törenleri Düzenlendi

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da, 1991 yılında Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birlikler tarafından öldürülen 2 bin 717 kişi için anma törenleri gerçekleştirildi.

Hırvatistan'ın, eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta, Vukovar kuşatma altında kalarak ağır bir yıkıma uğramış ve 2 bin 717 insan hayatını kaybetmişti. Anma törenlerine Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, çeşitli devlet yetkilileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Başbakan Plenkovic'in Açıklamaları

Başbakan Plenkovic, vukovar'da yaşanan acıların üzerinden 33 yıl geçtiğini belirterek, Vukovar’ın ülkenin savunmasında önemli bir sembol olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Jandrokovic’in Mesajı

Törende bulunan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, bu özel günün sonsuza dek hatırlanması gerektiğini ifade ederek, vatanları için hayatını kaybedenleri saygıyla andığını açıkladı.

Daha sonra, katliamın sembolü haline gelen Vukovar Hastanesi önünde toplanan kalabalık, geleneksel "Anma Yürüyüşü"ne katılarak, yaşamını yitirenleri andı.

Kuşatma ve Sonrası

Hırvatistan'ın Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrılmasının ardından, savaşın en kanlı çatışmaları Vukovar'da yaşandı. JNA askerleri ve Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günler 11 binden fazla bomba kente düşerken, Vukovar, 18 Kasım 1991 tarihinde Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürdü. Vukovar Hastanesi'ndeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi. Hastanenin verilerine göre, bu kentte 2 bin 717 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü ve 22 bin civarında Sırp olmayan sivil kentten sürgün edildi.

Uluslararası Mahkeme Kararları

Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Vukovar'daki katliam nedeniyle eski JNA komutanı Milet Mrksic'e 20 yıl, Veselin Sljivancanin'e ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
2
Antalya'da 'Komisyon Müdürleri Değerlendirme Toplantısı' Başladı
3
Bakan Kacır: Uzayda Hibrit Roket Motoru ile Yeni Dönem Başlıyor
4
Kafka İlk Kitap Ödülü 'Kuzey Odanın Canavarları'na Verildi
5
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Manisa'da Taksinin Kontrolden Çıkması Sonucu Bir Yolcu Hayatını Kaybetti
7
İsrail Ordusu, Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait İki Tesis Yıktı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme