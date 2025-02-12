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Vuslat Derneği Gazze'de 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıtıyor

Vuslat Derneği, Gazze'de 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaparken, enkaz kaldırma çalışmalarına da katkıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:32
Vuslat Derneği Gazze'de 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıtıyor

Vuslat Derneği Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türk sivil toplum kuruluşlarından Vuslat Derneği, Gazze Şeridi'nde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarında da aktif rol alıyor. Dernek, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı büyük yıkım ve insani krize karşı çözüm üretmeye çabalıyor.

Yeniden İnsanın Umudu: Gazze

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazzelilerin evlerine dönmeye başladığını ifade etti. Taştan, bu süreçte yeni insani yardım faaliyetlerinin başlatıldığını belirterek, göç güzergâhında Gazzelilere çeşitli yardımlarda bulunduklarını kaydetti.

Enkaz Kaldırma Çalışmaları ile Güvenli Dönüş

Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey bölgesinin büyük zarar gördüğünü vurgulayan Taştan, geri dönüş sürecinin güvenli hale gelmesi adına yolların açılması için enkaz temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Dernek, bölgede 8 saat aralıksız çalışacak iş makineleriyle yolları kullanılabilir duruma getiriyor.

Yardımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gazze'nin güneyindeki çadır kentlerden kuzeye dönüş yapan Gazzeliler için 20 otobüs tahsis ederek ring seferleri gerçekleştirdiklerini açıklayan Taştan, yol güzergâhında tıbbi destek birimleri kurulması ve sıcak yemek dağıtımı yapılması gibi yardımlarla Gazzeli ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Acil Tıbbi Yardım ve Eğitim Destekleri

Taştan, ayrıca acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan hastalar için ameliyatlar düzenlediklerini, yaralanmalar ve iç hastalıkları gibi birçok alanda uzman ekiplerin tıbbi hizmet sunduğunu ifade etti. Yıkılan hastane ve sağlık merkezlerinin onarımı için de çalışmalar başlattıklarını belirten Taştan, Gazzeli öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla 20 kişilik eğitim yerleri oluşturduklarını duyurdu.

Sürekli Destek ve Ramazan Ayı Hazırlıkları

İsrail saldırılarının başladığı günden itibaren insani yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Taştan, Gazze’deki zulüm son bulana dek çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Ramazan ayında da iftar sofraları kurarak Gazzelilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini aktardı.

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