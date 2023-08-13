'Vuvuzela' çetesi olarak bilinen sahte ABD askerlerine 2 ilde safari operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü ekipleri, çetenin sosyal ağlarda kendilerini mağdurlara Suriye'de görev yapan ABD askeri olarak tanıttığını ve kendilerinden gümrük ve aynı zamanda kurye parası alarak Türkiye'ye büyük miktarda döviz kaçakçılığı yapacaklarını tespit ettiler.

Edinilen bilgilere göre, bankadan para çeken zanlıların adresleri 2 aylık takibin ardından ortaya çıktı. Başsavcılığın izniyle İstanbul ve Diyarbakır'daki adreslerde eş zamanlı "Safari Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda 3'ü Afrikalı Vuvuzela çetesi üyesi olan 12 zanlı tutuklandı.





MAĞDURLARA ÇAĞRI MERKEZİYLE ULAŞMIŞLAR

Soruşturmada, zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden askeri üniforma giydikleri, videolarla destekledikleri özgüven ve kurdukları çağrı merkeziyle mağdurlarla iletişime geçtikleri belirlendi. Zanlıların yakalanmamak adına sürekli hat değiştirdikleri kaydedilse de, yapılan aramalarda yüklü miktarda paranın yanı sıra çok sayıda SIM kart ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken il emniyet müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla başlatılan "Suçla sinerji ile mücadele" projesi kapsamında İstanbul polisiyle ortak çalışmanın sürdürüleceği kaydedildi.