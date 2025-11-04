Wadephul: Gönüllü Dönüş Olmazsa Suriyelilerin Zorla Geri Gönderilmesi Mümkün

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Şam ziyareti sırasında sarf ettiği sözlerden sonra açıklama yaptı. Wadephul, Almanya'daki Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Geri adım ve net uyarı

Wadephul geçen hafta Şam ziyaretinde söylediği 'Almanya’daki Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine döneceklerini sanmıyorum' ifadesinden sonra görüşlerini netleştirdi. Başbakan Friedrich Merz'in 'Suriye’deki iç savaş sona erdi… geri gönderme işlemlerine başlayabiliriz' sözlerine ilişkin olarak Wadephul, 'Çok misafirperver bir ülke olduğunu kanıtlamış olan Almanya’da, Alman vergi mükelleflerinin masraflarını karşıladığı insanlar, burada iş ve kalacak yer bulamamışlarsa geri dönmeye hazır olmalıdırlar. Bu tamamen normaldir ve biz de bunu mümkün kılmalıyız' dedi.

'Bu gönüllü olarak gerçekleşmezse, devletin bunu zorla yapma imkanı da vardır. Bu tamamen açıktır ve tartışmaya gerek yoktur.' diye ekledi.

Gönüllü geri dönüşe vurgu

Wadephul, Suriye ziyareti ve bölgedeki gözlemlerini de referans göstererek hedeflerinin Suriye'ye geri dönüşleri gerçekleştirmek olduğunu belirtti. 'Genel olarak hedefimiz, Suriye’ye geri dönüşleri gerçekleştirmektir. Afganistan’da olduğu gibi, bu konuda da aktif olarak yer alıyorum. Bunu öncelikle suçluları ve tehlikeli kişileri geri göndererek yapıyoruz. Suriye’de bu henüz başarılmadı, ancak bunun üzerinde çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Suriyeliler gönüllü geri dönüş için cesaretlendirilmeli. Geri dönmeleri ve Suriye’yi yeniden inşa etmeleri sağlanmalı dedi ve daha fazla sayıda Suriyelinin geri dönmesi için yoğun çalışma yapılacağını vurguladı.

Merz ile uyum iddiası

Wadephul, Başbakan Friedrich Merz ile Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda görüş ayrılığı olmadığını söyledi: 'Başbakan Merz, dün tam olarak Suriyeliler gönüllü olarak geri dönmeye teşvik edilmeli, ülkelerini yeniden inşa edebilmeleri için onlara fırsat verilmeli dedi. Bu nedenle Merz ile görüş ayrılığımız yok.'

Nijerya Bakanı'ndan Trump iddialarına yanıt

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, Almanya ile ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilere dikkat çekerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nijerya hakkında yönelttiği Hristiyanların katledildiği iddiasına dair soruyu yanıtladı. Tuggar, anayasa ve bölgesel yasalara atıfta bulunarak, 'Anayasamızda din özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Dini bir zulme, devletin müdahil olmasına ülke yasaları ve anayasa izin vermez, bu mümkün değil' şeklinde konuştu ve devlet destekli bir zulüm iddiasını reddetti.

Sudan uyarısı

Tuggar, ayrıca Sudan'daki dini ve kabile çatışmalarının ülkeyi böldüğünü ve bölgedeki ciddi bir kriz yarattığını belirterek, 'Afrika ülkeleri bunun sonuçları ile başa çıkmak zorunda kalacak' dedi.

Almanya'da tartışma sürüyor

Wadephul'ün Şam ziyareti sonrası yaptığı açıklamalar Almanya'da ve kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) içinde tartışma yarattı. Konu, ülke gündeminde geri gönderme politikalarının nasıl uygulanacağı ve gönüllü dönüşün teşvik edilmesi tartışması etrafında yoğunlaşıyor.

Merz'in daveti

Başbakan Merz'in, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yı Almanya'ya davet ettiği ve suç işleyen Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmesi ile oturma izni olmayanların geri gönderilmesinin planlandığını söylediği basın toplantısına da değinildi. Merz, 'Elbette suçluları Suriye’ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Plan bu' ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN WADEPHUL İLE NİJERYA DIŞİŞLERİ BAKANI YUSUF MAİTAMA TUGGAR BERLİN'DE BİR ARAYA GELDİ (EPA)