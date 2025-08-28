Wadephul: Rusya'nın Kiev'deki AB Misyonuna Saldırı Sonuçsuz Kalmayacak

Almanya, saldırıyı kınadı; AB yaptırımları masada

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Wadephul, saldırılarda sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiğini vurgulayarak, AB Temsilciliğine yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi: "Rusya, bir kez daha Kiev'e saldırdı ve bombaladı, siviller öldü, çocuklar öldü ve AB Temsilciliğine de saldırı düzenlendi."

Bakan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cuma ve cumartesi yapılması planlanan toplantıya atıfta bulunarak, "Bu, sonuçsuz kalamaz. Bu sonuçları Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği Konseyinin Savunma ve Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda görüşeceğiz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıda 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ise AB'nin diplomatik misyonunun "kasıtlı Rus saldırısı" sonucu hasar gördüğünü belirterek, Avrupalıların bu saldırıdan "korkmayacağını" söyledi.