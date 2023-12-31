WAFA: İsrail'in hava saldırısında 130 kişi hayatını kaybetti!

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki bir dizi hedefi vurarak en az 130 Filistinli sivilin ölümüne ve onlarca yaralanmasına neden oldu. Bu ölümcül saldırılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşının 86. gününde gerçekleşti. Hava saldırıları ve topçu bombardımanları, birçok bölgeyi kasıp kavurmaya devam ediyor, masum insanların ölümüne ve büyük yıkımlara neden oluyor.

Saldırılar Gazze şehrinin merkezindeki Al-Zaytun mahallesine odaklandı ve 48 kişinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmaya neden oldu. Ayrıca Gazze'deki El Aksa Üniversitesi civarına düzenlenen saldırılar en az 20 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Tıbbi kaynaklara göre, İsrail'in Gazze'nin orta bölgesindeki evlere yönelik saldırıları sonucunda son 24 saat içinde 64 Filistinlinin öldüğü ve 186 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. İşgalci İsrail güçleri, bu süre zarfında sivil konutlara yönelik 12 katliam gerçekleştirdi, bu da 150 kişinin trajik kaybına, 286 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerindeki çeşitli bölgeleri hedef aldı. İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Al-Zawaida kasabasındaki Ebu Muzayid ailesine ait tarım arazilerini hedef alarak bir yangın kuşağı düzenledi. Ayrıca İsrail savaş uçakları, El Megazi mülteci kampında Mescid-i Haram'ı, Ebu Rakan Divan aile meclisinin çevresini ve birçok aileye ait konutları hedef aldı.

Bu trajik olayların yaşandığı ortamda, uluslararası toplumun çatışmanın sona ermesi ve Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması için daha fazla çaba göstermesi bekleniyor.