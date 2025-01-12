Wagenknecht: Rusya'ya Yaptırımların Ukrayna ile İlgisi Yok

Sahra Wagenknecht, Rusya'ya uygulanan yaptırımların sadece ABD'nin ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:46
Wagenknecht: Rusya'ya Yaptırımların Ukrayna ile İlgisi Yok

Wagenknecht'ten Çarpıcı Açıklamalar

Muhalefetteki Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Eş Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, Bonn'daki bir parti etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ekonomik Çıkarları Üzerine Kurulu

Wagenknecht, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların Ukrayna'daki savaşla hiçbir ilgisi bulunmadığını savundu. Wagenknecht, bu yaptırımların aslında sadece ABD ekonomisi için bir teşvik programı olduğunu ifade ederek, geleneksel olarak Alman ve Avrupa şirketleri için bir katil programı haline geldiğini söyledi.

İnsan Hakları ve Ekonomik Çıkarlar

Bu çerçevede, insan hakları ve sınırların dokunulmazlığının çoğu kez ABD'nin ilgisini çekmediğini dile getiren Wagenknecht, “Artık bu saçmalıklara inanmayalım. Her şey Amerikan şirketlerinin ekonomik çıkarlarıyla ilgili,” şeklinde konuştu.

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