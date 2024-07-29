Wagner Grubundan Mali'deki Çatışmalar Hakkında Açıklama

Wagner Grubunun Mali'deki Çatışmalarına Dair Açıklama

Rusya merkezli paralı savaşçı grubunun Wagner, Afrika'daki Mali ordusu ile eski Tuareg isyancıları ve El Kaide militanları karşısında çatışmalara girdiklerini açıkladı.

Grubun Razgruzka Wagnera isimli Telegram hesabından yapılan açıklamada, lideri Sergey Şevçenko olan Wagner’in 13. Taarruz Müfrezesinin, 22 Temmuz ile 27 Temmuz tarihleri arasındaTinzaouatene yakınlarında şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.

Çatışmaların Gelişimi

Açıklamada, Wagner’in ilk gün birçok militanı etkisiz hale getirdiği ve geriye kalanların kaçtığı ifade edildi. Ancak sonraki günlerde yaşanan kum fırtınası, radikallerin yeniden bir araya gelmesine neden oldu ve sayılarının 1000’e yükseldiği bildirildi.

25 Temmuz'da, militanların tekrar Wagner’e saldırdığı, fakat Wagner ve Mali askerlerinin koordine hareketleri sayesinde saldırı girişiminin püskürtüldüğü vurgulandı.

Kayıplar ve Durum Değerlendirmesi

Sonraki iki gün içinde radikallerin ağır silahlar, insansız hava araçları ve intihar araçları ile saldırdığı, bu durumun da Wagner ve Mali birliklerinin kayıplar vermesine yol açtığı ifade edildi. 27 Temmuz tarihinde gelen telsiz mesajında, Sergey Şevçenko’nun savaştan sonra öldüğü belirtildi.

Mali ordusu, 3 gün süren çatışmaların sona ermesinin ardından Cezayir sınırındaki Kidal bölgesine yakın Tinzaouatene kasabasındaki terör hedeflerinin vurulduğunu açıklayarak, bölgedeki durumu sürekli izlediğini bildirdi.

Öte yandan, CMA adıyla bilinen Azavad Hareketleri Koordinasyonu da Rusya'nın Wagner askerlerinin Mali birliklerle birlikte devriye gezdiği sırada “bozguna uğradıklarını” açıkladı ve birkaç askerin öldüğünü duyurdu. Sosyal medya platformlarında, Wagner'e ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaşarak, çatışmalarda 30'dan fazla Wagner askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.