Wakui Tomisaburo: Japonya'nın En Yaşlı Erkeği 110 Yaşında Hayatını Kaybetti

Japonya'nın En Yaşlı Erkeği Hayatını Kaybetti

Japonya'nın en yaşlı erkeği olarak bilinen Wakui Tomisaburo, 110 yaşında hayatını kaybetti. Kyodo haber ajansının verdiği bilgilere göre, 28 Kasım 1913 tarihinde doğan Wakui, Tokyo'nun yakınındaki Atsugi şehrinde yaşamanı yitirdi.

Atsugi Belediyesi'nden Açıklama

Kanagawa Eyaleti'ne bağlı Atsugi Belediyesi, yaşlı adamın ölüm saati ve sebebi hakkında ailevi nedenlerle bilgi vermedi. Ancak ulusal basında çıkan haberlere göre, gençliği döneminde Tokyo'nun Tsukiji bölgesinde ton balığı satıcılığı yapan Tomisaburo'nun, ileri yaşlarında da en sevdiği yiyecekton balığı olduğu belirtildi.

Tarihsel Bir Ömür

Wakui’nin selefleri arasında Nakamura Şigeki, Kasım 2022’de 111 yaşında ve Sonobe Gisaburo, Mart 2024’te 112 yaşında hayatını kaybetmişti. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Nisan 2024’te yapmış olduğu açıklamada, Wakui'nin Japonya'nın en yaşlı erkeği olarak tescillendiğini duyurdu.

Wakui, modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa dönemleri olmak üzere dört farklı imparator dönemi yaşama fırsatını buldu.