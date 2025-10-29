Wall Street'te Türk Bayrağı Dalgalandı: Cumhuriyet'in 102. Yılı

Wall Street'te Türk Bayrağı Dalgalandı

New York'un finans merkezi Wall Street'te, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü onuruna Bowling Green Park'ta düzenlenen törende, geleneksel Türk ve ABD bayrakları göndere çekildi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Bowling Green Association Derneği organizasyonunda ve Atatürk'ün Mirası Cumhuriyet Okulu desteğiyle gerçekleşen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız başta olmak üzere, Türk misyonundan askeri ve sivil yetkililer, Atatürk Cumhuriyet Okulu, Egbert Ortaokulu IS2, Maarif USA okulu öğrencileri, Türk toplumundan üyeler, bazı Amerikalı misafirler ve New York Polis Teşkilatı (NYPD) bünyesinde görevli bazı Türk polisler katıldı.

Tören Akışı ve Konuşmalar

Tören, Bowling Green Association yöneticisi İbrahim Kurtuluş'un açılış konuşmasıyla başladı ve vatan uğruna canını vermiş tüm şehitler için saygı duruşu yapıldı. Türk okullarından gelen öğrenciler şiirler okudu.

Törende konuşan Büyükelçi Ahmet Yıldız, Cumhuriyet'in ilanının Mustafa Kemal Atatürk sayesinde gerçekleştiğine değinerek, Türkiye'nin bugün demokratik ülkeler arasında önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Yıldız, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki yerine işaret ederek, "Dünyanın en çok dış temsilciliği olan üçüncü veya dördüncü ülkesi biziz." ifadelerini kullandı.

Türk Amerikan Emniyet Mensupları Derneği Başkanı, Cinayet Masası Detektifi Uğur Bek ise törende İstiklal Marşı ve Amerikan marşını seslendirdi.

Bayraklar Göndere Çekildi

Program, iki dost ülke arasında dayanışma ve dostluk nişanesi olarak Türk ve ABD bayraklarının göndere çekilmesi ile sona erdi.

