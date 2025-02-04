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Wallace Shawn: İsrail'in Eylemleri Nazilerin Yahudilere Uyguladığına Benziyor

Wallace Shawn, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı politikaların Nazi dönemi uygulamalarına benzediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:01
Wallace Shawn: İsrail'in Eylemleri Nazilerin Yahudilere Uyguladığına Benziyor

Amerikalı oyuncu Wallace Shawn, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı politikaları eleştirerek, bu eylemlerin Hitlerin Yahudilere yaptığına benzer olduğunu ifade etti. Yahudi asıllı Shawn, sosyal medya üzerinden katıldığı bir programda, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve 471 gün süren Gazze saldırılarına dikkat çekti.

Shawn, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını işgal ettiğini vurgulayarak, "İsrailliler başkalarının topraklarını işgal etti, insanların evlerini aldılar ve Nazilerin Yahudilere yaptığı birçok şeyi onlar da yaptılar," dedi. Oyuncu, bu durumun ciddi bir insanlık dramı olduğunu belirtti.

Ayrıca, İsraillilerin Filistinlilere yönelik uygulamalarıyla övündüğünü ifade eden Shawn, bu eylemlerin bazı yönleriyle Nazilerin yaptıklarından daha kötü olabileceğini dile getirdi.

Wallace Shawn, İsrail'in Batı Şeria'daki işgaline ve Gazze'deki saldırılarına karşı verdiği tepkilerle tanınıyor. Shawn'ın da aralarında bulunduğu 54 oyuncu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması için eski ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndermişti.

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