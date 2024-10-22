Walz'dan Trump'a McDonald's Eleştirisi

Walz'dan Trump'a Sert Cevap

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olan Minnesota Valisi Tim Walz, eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın fast food zinciri McDonald's'ta patates kızartmasını eleştirdi.

Çalışanlara Saygısızlık

Walz, ABC kanalında katıldığı bir programda, Trump'ın McDonald's'ta çalışarak çalışanlara saygısızlıkta bulunduğunu savundu. Kamala Harris'in bu restoranda çalıştığını hatırlatan Walz, "O, orada kırmızı kravatı ile durup fotoğraf çektirerek çalışanlara hakaret etmedi" dedi.

Trump'ın Fast Food Deneyimi

Walz, X sosyal medya platformunda Trump'ın McDonald's çalışanlarını "taklit ettiğini" ifade etti. Ayrıca, The Hill gazetesinin haberine göre, McDonald's restoranından bir açıklama geldi. Açıklamada, Trump'ın çalışmasına dair bir destek sunmadıkları, ancak kapılarının her zaman herkese açık olduğu vurgulandı.

Gözler Harris ve Trump'ta

Başkan adayı olduğunda, Kamala Harris'in gençlik yıllarında bir fast food restoranında çalıştığını ve ilk işinin patates kızartmak olduğunu belirttiği kaydedildi. Trump, ise bu beyanı yalanlamış ve Harris'e inanmadığını söylemişti. Daha sonra Trump, kendi McDonald's deneyimini paylaşarak, "Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım" diyerek etraftakilere espri yaptı ve "Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istemişimdir, şimdi yapacağım çünkü o bunu yapmadı" dedi.