Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Wan Azizah İsmail'den 'Kanıt' Kitabına Dair Açıklamalar

Wan Azizah İsmail, 'Kanıt' kitabının uluslararası mahkemeler için önemli deliller içerdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:05
Wan Azizah İsmail'den 'Kanıt' Kitabına Dair Açıklamalar

Wan Azizah İsmail'in 'Kanıt' Kitabına İlişkin Yorumları

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi ve Malezya Temsilciler Meclisi Üyesi Dr. Wan Azizah İsmail, Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiği görüşmede, 'Kanıt' adlı kitabın kendisi üzerinde büyük bir etki yarattığını ifade etti.

Gerçekleri Ortaya Koyma Amacı

Dr. Wan Azizah, kitabın içeriğinin gerçek olduğunun altını çizerek, "Bunların hepsi gerçek ve bunların uluslararası mahkemelerde temel delil niteliğinde olan görseller olması başarılı bir çalışma olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kitabın Önemine Dikkat Çekti

Wan Azizah, bu tür çalışmaların önemine vurgu yaparak, uluslararası düzeyde pek çok davada kullanılabilecek delil niteliğindeki bilgilerin derlenmiş olmasının değerli olduğunu dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor