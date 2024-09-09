Wan Azizah İsmail'den 'Kanıt' Kitabına Dair Açıklamalar

Wan Azizah İsmail'in 'Kanıt' Kitabına İlişkin Yorumları

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi ve Malezya Temsilciler Meclisi Üyesi Dr. Wan Azizah İsmail, Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiği görüşmede, 'Kanıt' adlı kitabın kendisi üzerinde büyük bir etki yarattığını ifade etti.

Gerçekleri Ortaya Koyma Amacı

Dr. Wan Azizah, kitabın içeriğinin gerçek olduğunun altını çizerek, "Bunların hepsi gerçek ve bunların uluslararası mahkemelerde temel delil niteliğinde olan görseller olması başarılı bir çalışma olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kitabın Önemine Dikkat Çekti

Wan Azizah, bu tür çalışmaların önemine vurgu yaparak, uluslararası düzeyde pek çok davada kullanılabilecek delil niteliğindeki bilgilerin derlenmiş olmasının değerli olduğunu dile getirdi.