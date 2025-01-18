Washington'da Binlerce Gösterici Trump'ı Protesto Etti

Washington'da binlerce gösterici, Trump'ın başkanlık görevini protesto ederek kürtaj hakkı talep etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:38
Washington'da Binlerce Gösterici Trump'ı Protesto Etti

Washington'da, 20 Ocak Pazartesi günü göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı protesto etmek için bir araya gelen binlerce kişi, soğuk havaya rağmen büyük bir kalabalık oluşturdu.

Protesto, "Halk Yürüyüşü" (People's March) adı altında düzenlendi ve ülkenin dört bir yanından gelen göstericilerin katılımıyla gerçekleşti. Bu miting, Trump'ın ilk başkanlık döneminin başladığı gün organize edilen büyük "Kadınlar Yürüyüşü" mitinginin ardından ikinci kez bir araya gelindi.

Göstericiler, Trump'ın özellikle kadın hakları ve kürtaj konusundaki politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla ellerinde kürtaj hakkı ile ilgili pankartlarla mitinge katıldılar. Etkinlik Washington'daki Lincoln Anıtı önünde başladı ve katılımcılar Beyaz Saray bölgesine doğru yürüyerek, kadın, eşcinsel ve göçmen hakları gibi alanlardaki taleplerini dile getirdiler.

Protesto sırasında sık sık Trump aleyhinde sloganlar atan göstericiler, daha liberal kürtaj politikaları yürütülmesi çağrısında bulunarak, haklarını savundular. Trump'ın ilk başkanlık görevine başladığı 20 Ocak 2017 tarihinde de Washington'da yüzbinlerce kişi, "Kadınlar Yürüyüşü" olarak adlandırılan büyük mitingde Trump'ın başkanlığını protesto etmişti.

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