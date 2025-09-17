Washington'da 'kamu güvenliği acil durumu' davalarının çoğu düşürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Ağustos'ta ilan ettiği 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında gözaltına alınanlara açılan federal davalardan birçoğunun düşürülmesi, mahkemelerde ciddi eleştirilere yol açtı.

Düşen davalar ve mahkeme tepkisi

Başkent Washington'da suç oranlarını düşürme hedefiyle ilan edilen acil durum kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 50 kişi hakkında federal mahkemede dava açıldı. Bu davalardan en az 11'inin savcılar tarafından düşürülmesi, dosyaların yeterince incelenmeden açıldığı ve mahkeme kaynaklarının boşa harcandığı yönünde eleştirilere neden oldu.

Ayrıca bazı büyük jüri heyetlerinin en az 6 davada iddianameyi reddetmesi, delillere güvenilmediği eleştirilerini güçlendirdi. ABD Sulh Ceza Hakimi Matthew Sharbaugh, iki davayı düşürerek "Bu işlerin böyle yürümemesi gerek, sadece (düşen davaların) sayısının çokluğu bile bu konuyu mahkeme için gerçek bir endişe kaynağı haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savcılıktan yanıt

Mayısta geçici olarak Washington DC Bölge Savcılığına atanan eski Fox News sunucusu Jeanine Pirro bazı hakim ve jüri heyetlerini "kişisel siyasetini yargıya yansıtmakla" suçladı. Washington DC Bölge Savcılığı Sözcüsü Tim Lauer ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ABD Savcısı Pirro ve ofisi, 1700'den fazla dava açarken delillerin götürdüğü her yolu takip etmekte, her davayı gelişmeler doğrultusunda sürekli değerlendirmekte, yasaları titizlikle uygulayarak hızlı adalet sağlamaya çalışmaktadır. Buna adaletin gerektirdiği durumlarda davaların düşürülmesi de dahildir."

Acil durum kararları ve uygulamalar

Başkentte güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta ilan edilen "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında Başkan Donald Trump, Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızlar'ın kente getirileceğini duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başındaki Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etti. Pentagon ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıkladı. West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi eyaletler de acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar verdi.