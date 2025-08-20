Washington'da 'Kamu Güvenliği' Operasyonlarında 465 Kişi Gözaltına Alındı

Washington'da 'kamu güvenliği acil durumu' operasyonları: 465 gözaltı

Beyaz Saray, başkent Washington'da 'güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek' amacıyla ilan edilen 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 465 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyon detayları

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ulusal Muhafızların da devrede olduğu başkentteki 'şiddet suçlarına karşı' yürütülen operasyonların ayrıntılarını paylaştı. Leavitt, şu ana kadar gözaltına alınanların arasında yalnızca dün yakalanan El Salvador kökenli MS-13 çete üyesi dahil olmak üzere 52 kişinin bulunduğunu belirtti.

Leavitt ayrıca başkent sokaklarında kurulan 48 çadır kampının kaldırıldığını ve operasyonların süreceğini vurguladı. Diğer gözaltı işlemlerinin ise bıçaklı saldırı, cinayet, cinayete teşebbüs, federal kolluk kuvvetlerine saldırı ve ağır yaralama suçlamalarıyla çıkarılan yakalama kararları kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

İlan ve yetkilendirme

Başkent Washington'da 'güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek' amacıyla 11 Ağustos tarihinde 'kamu güvenliği acil durumu' ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızlar'ın kente getirileceğini açıklamıştı. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başındaki Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanı'nın 'Acil Durum Polis Komiseri' olarak ilan etti.

Muhafızların konuşlandırılması ve eyalet desteği

Pentagon, 14 Ağustos tarihinde 800 Ulusal Muhafız'ın başkentte görev yerlerine yerleştirildiğini duyurdu. Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio ise acil durum kapsamında kente yüzlerce Ulusal Muhafız göndermeye karar verdi.