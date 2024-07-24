Washington'da Netanyahu'ya Büyük Protesto

Washington'da Netanyahu'ya Karşı Büyük Gösteri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunduğu sırada, filistin yanlısı binlerce gösterici sokakları doldurdu. Pennsylvania Caddesini trafiğe kapatan protestocular, Netanyahu'nun Gazze politikalarını protesto etti.

Protestoların Nedeni

Göstericiler, Amerikalı Müslümanlar, Filistinliler ve İsrail politikalarına karşı çıkan Yahudi sivil toplum örgütleri ile insan hakları aktivistlerinden oluşuyordu. Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Netanyahu aleyhinde sloganlar attılar.

Protestocuların Görüşleri

Göstericiler arasında yer alan Yahudi aktivist Jane Hirschmann, "Başkan Biden, İsrail'e silah göndermeyi durdurmalı. Önce ateşkes istemek, ardından 250 kiloluk bomba göndermek çelişkili" diyerek ABD yönetimini eleştirdi. David Feldman ise, Netanyahu'yu savaş suçu işlemekle suçlayarak, Filistin halkıyla barış içinde yaşamak istediklerini belirtti. Scott McCullion adlı gösterici de Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu ve tutuklanması gerektiğini ifade etti.

ABD Yönetimi Eleştiriliyor

Diğer protestocular, ABD hükümetinin koşulsuz destek verdiği İsrail politikalarının Amerikan halkının çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı. Suzan Almutawa, Biden yönetiminin bu desteği bırakması gerektiğini ifade ederken, Mckenzie Manns ve Anthony Cheatham isimli diğer göstericiler de Amerikan siyasetçilerinin Netanyahu ile görüşmemesi gerektiğini savundu.

Güvenlik Önlemleri

Protestolar boyunca geniş güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin Kongre binasına yaklaşmasına izin vermedi. Gün boyunca protesto eylemleri, Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde devam etti.