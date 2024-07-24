Washington'da Netanyahu'ya Karşı Büyük Protesto Gösterisi

Washington'da Netanyahu'ya Karşı Protesto

Binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze politikalarına karşı çıkmak amacıyla Washington sokaklarını doldurdu. Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi, protestocular tarafından trafiğe kapatıldı.

Protesto Katılımcıları

Amerika'daki Müslümanlar ve Filistin destekçileriyle birlikte, Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan birçok Yahudi sivil toplum kuruluşu ve insan hakları aktivisti de alana geldi. Katılımcılar, ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Güvenlik Önlemleri

Polis, protestocuların Kongre binasına yaklaşmasını engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı. Göstericilerin gün boyunca Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protesto etkinliklerine devam etmesi bekleniyor.