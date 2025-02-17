Washington'da Trump ve Elon Musk'a Karşı Büyük Protesto!

ABD'nin başkenti Washington, bu hafta sonu büyük bir protesto eylemine ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi, Elon Musk ve Başkan Donald Trump yönetimini hedef alan sloganlarla Union Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestocular, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Trump hükümetine tepki gösterirken, “Musk’ı kimse seçmedi” ve “Musk’ı Mars’a gönderin” gibi ifadeler dikkat çekti. 50501 adlı oluşum tarafından düzenlenen bu eylem, Başkanlar Günü tatiline atfen “Kral Günü Yok” sloganıyla gerçekleştirildi.

Toplanan kalabalık, “Darbeyi durdurun” sloganları atarak, yönetimin anti-demokratik eylemlerine karşı çıktı. 50501 tarafından yayımlanan bildiride, bu protestoların Trump yönetiminin “yasadışı eylemlerine” karşı bir yanıt olduğu vurgulandı.

Bildiride, “Tarihin kritik bir anında, Amerikan halkının sesinin duyulmasını ve Beyaz Saray'ın nüfuz ve kontrol satın almaya çalışan bir teknoloji milyarderi tarafından değil, halkın gerçek iradesiyle yönetilmesini talep ederek kararlı bir şekilde duruyoruz.” ifadesi öne çıktı.

Eylemin, Trump yönetimi tarafından işine son verilmek istenen federal çalışanlara destek vermek ve insan hakları, eşitlik ve adalet için mücadele etmek amacı taşıdığı kaydedildi. Protestoların, Oklahoma City, Tampa, Philadelphia, Pittsburgh, Annapolis, Orlando, Cincinnatı ve daha birçok şehirde devam edeceği bildirildi.

ABD’nin başkenti Washington’da binlerce kişi, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk başta olmak üzere Başkan Donald Trump yönetimini protesto etti. ABD Kongresi binasının karşısındaki Union Meydanı’nda toplanan binlerce protestocu, Trump ve Musk karşıtı slogan attı.

ABD’nin başkenti Washington’da binlerce kişi, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk başta olmak üzere Başkan Donald Trump yönetimini protesto etti. ABD Kongresi binasının karşısındaki Union Meydanı’nda toplanan binlerce protestocu, Trump ve Musk karşıtı slogan attı.