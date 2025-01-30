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Washington'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 28 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Washington'da bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazada sağ kurtulan olmadığı düşünülüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:53
Washington'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 28 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Washington'da Tragik Kaza

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında meydana gelen korkunç kaza sonrası, 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Olayda sağ kurtulan olmadığı düşünülüyor.

Enkazda 28 Cansız Bedene Ulaşıldı

Washington'da düzenlenen basın toplantısında, Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, enkazda toplamda 28 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını belirtti. Donnelly, "Bu noktada, sağ kalan olmadığını düşünüyoruz," ifadesini kullandı ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düşen yolcu uçağının Potomac Nehri'nde üç parça halinde tespit edildiğini söyledi. Ayrıca, American Airlines Üst Yöneticisi Robert Isom da çarpışma öncesinde askeri helikopterin yolcu uçağının rotasına neden girdiğini bilmediklerini kaydetti.

Kurtarma Faaliyetleri ve Güvenlik İhlalleri

Olayın ardından Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine yaklaşık 300 polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen kadın artistik buz pateni sporcularının da yolcu uçağında bulunduğu öğrenildi.

Trump'ın Yorumları

Kazayla ilgili olarak eski Başkan Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, "Uçağın kendi rotasında, piste doğru alçaldığını, helikopterin ise doğrudan uçağa doğru gittiğini" ifade etti. Trump, kontrol kulesinin neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemediğini vurgulayarak, "Bu önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil," değerlendirmesinde bulundu.

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