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Washington'da Yolcu Uçağı ile Askeri Helikopter Havada Çarpıştı

Washington'da bir yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışması sonucu, tüm uçuşlar durduruldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:15
Washington'da Yolcu Uçağı ile Askeri Helikopter Havada Çarpıştı

Washington'da Havada Trajik Çarpışma

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı ve sonrasında Potomac Nehrine düştüğü bildirildi. Çarpışma esnasında yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yer alırken, askeri helikopterde ise 3 askeri personel bulunduğu kaydedildi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, bu trajik olay sonucunda havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Kazanın ardından 300 güvenlik görevlisi, sağlık ve kurtarma ekipleri Potomac Nehri çevresine sevk edildi ve geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak, kazadan şu ana dek kurtulanların olmadığı bildirilirken, CBS News’a konuşan bir yetkili, 18 cansız bedenin nehirden çıkarıldığını duyurdu.

Yardım Ve Araştırmalar Devam Ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, kazayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve gelişmelerin anlık takip edildiğini belirtti. Trump, olayın ardından yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere teşekkür ederek, insanların kurtulması için dua ettiklerini ifade etti.

American Airlines'dan Açıklama

Öte yandan, American Airlines yetkilileri, Kansas'tan Washington'a gelen uçakta toplamda 64 kişi bulunduğunu duyurdu. Şirketin CEO'su Robert Isom, kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek yetkililerle işbirliği içinde olduklarını kaydetti. American Airlines, FBI ve yerel güvenlik güçleriyle olayın soruşturulması konusunda iletişim halinde olduğunu vurguladı.

Siyasi Yetkililerden Dua Çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya üzerinden herkesin dua etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, durumu takip ettiklerine dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4...

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü. American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4...

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü. American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

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